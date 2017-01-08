В центре Москвы задержаны десятки участников схода в поддержку политзаключенных Рубрики: Общество

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"Этот народный сход не был согласован, поэтому задержания начались сразу же. На данный момент задержаны более сорока человек", – сказал



По его словам, задержанных везут в отдел полиции по Басманному району. "Сход продолжается, но людей осталось мало – человек двадцать", – сказал собеседник агентства. Он добавил, что среди задержанных журналист и фотограф Андрей Зубец.



Позднее в субботу он уточнил, что задержанных увезли на двух автобусах, один из которых поехал к отделу полиции по Басманному району, а другой – к УВД Мещанский. "В нашем автобусе находится 14 человек. В другом – 16, их отвезли к УВД по Мещанскому району и уже завели туда", – сказал он.



Некоторое время спустя стало известно, что задержанных участников несогласованной оппозиционной акции у памятника Грибоедову начали отпускать из отделов полиции. "В настоящий момент задержанных начали отпускать из УВД Басманный, с некоторыми из них полицейские провели беседы", – сказал представитель организации "Новая оппозиция" "Интерфаксу". По его словам, в отношении нескольких лидеров организации были заведены административные протоколы. "Из УВД Мещанский всех задержанных уже отпустили", – добавил он.



Как сообщает Более 40 человек задержано во время несогласованной властями акции возле метро "Чистые пруды" у памятника Грибоедову в Москве, сообщает представитель организации "Новая оппозиция". Среди требований участников акции было "согласование антикризисного митинга" и поддержка осужденного оппозиционера Ильдара Дадина."Этот народный сход не был согласован, поэтому задержания начались сразу же. На данный момент задержаны более сорока человек", – сказал "Интерфаксу" один из лидеров организации.По его словам, задержанных везут в отдел полиции по Басманному району. "Сход продолжается, но людей осталось мало – человек двадцать", – сказал собеседник агентства. Он добавил, что среди задержанных журналист и фотограф Андрей Зубец.Позднее в субботу он уточнил, что задержанных увезли на двух автобусах, один из которых поехал к отделу полиции по Басманному району, а другой – к УВД Мещанский. "В нашем автобусе находится 14 человек. В другом – 16, их отвезли к УВД по Мещанскому району и уже завели туда", – сказал он. "ОВД-Инфо" приводит списки всех задержанных.Некоторое время спустя стало известно, что задержанных участников несогласованной оппозиционной акции у памятника Грибоедову начали отпускать из отделов полиции. "В настоящий момент задержанных начали отпускать из УВД Басманный, с некоторыми из них полицейские провели беседы", – сказал представитель организации "Новая оппозиция" "Интерфаксу". По его словам, в отношении нескольких лидеров организации были заведены административные протоколы. "Из УВД Мещанский всех задержанных уже отпустили", – добавил он.Как сообщает "Эхо Москвы" , участники акции планировали выступить в поддержку политзаключенных, в том числе Ильдара Дадина, а также против преследования оппозиционеров и гражданских активистов. Кроме того, они собирались требовать согласования антикризисного митинга. Организаторы заявляли, что мероприятие будет проходить в формате собрания без плакатов, флагов и звукоусиливающей аппаратуры, поэтому предварительное уведомление властей не требуется.



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