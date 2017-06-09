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Движение вблизи стадиона "Спартак" ограничат на пять дней из-за Кубка конфедераций
14 июня 2017 г. | Время публикации 18:04
Рубрики: Автотранспорт  
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Global Look Press
Временные ограничения движения транспорта будут действовать на ряде улиц Москвы в связи с проведением матчей Кубка конфедераций на стадионе "Открытие Арена" 18, 19, 21, 25 июня и 2 июля. Как сообщается на сайте столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции, ограничения будут действовать с 6:00 18 июня до 3:00 19 июня, с 6:00 до 00:00 21 и 25 июня и с 6:00 до 21:00 2 июля.

Ограничения движения будут распространены на Проектируемый проезд номер 5219 и Проектируемый проезд номер 5484. Также ограничено движение по проезду Стратонавтов на участке от Волоколамского проезда до дома 4 стр. 1, Тушинской площади от проезда Стратонавтов до Волоколамского шоссе, Южного и Северного дублеров Волоколамского шоссе, а также выездов с улицы Летная на дублер Волоколамского шоссе в районе дома 77 стр. 1 и дома 73 корп. 1 стр. 1 по Волоколамскому шоссе. Недоступны для проезда съезды с Южного дублера к стадиону "Открытие Арена" на участке от Волоколамского проезда до дороги через бывшую воинскую часть, а также выезды на северный дублер Волоколамского шоссе в районе д. 88 стр. 8 и 88 стр. 1 - 90 стр. 3.

Кроме того, в связи с временным введением запрета разворота и левого поворота при движении в область на участке Волоколамский проезд - Проектируемый проезд 3959, а также запрета прямого хода и левого поворота в центр с Проектируемого проезда номер 3959 в департаменте призвали водителей обращать внимание на режим работы светофоров.

Напомним, 17 июня столичные власти введут временную выделенную полосу на Волоколамском шоссе, рядом с которым располагается футбольный стадион "Открытие-Арена". Временная полоса от канала имени Москвы до Ленинградского шоссе будет работать ежедневно и обеспечит болельщикам быстрое и комфортное передвижение в этом районе города. Выделенная полоса на Ленинградском шоссе также перейдет на ежедневный режим работы. Схема движения в Тушинском тоннеле изменится по направлению в центр: выделенную полосу для общественного транспорта перенесут из левого пролета тоннеля в правый до 2 июля.
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