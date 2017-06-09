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Проезд на электричках по Москве подорожает с 1 июля
14 июня 2017 г. | Время публикации 15:00 | Последние изменения 15:57
Рубрики: Общественный транспорт, Тарифы  
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Moscow-Live.ru
Проезд в пригородных пассажирских поездах подорожает с 1 июля. Как следует из текста постановления, опубликованного на сайте мэра и правительства столицы, билет на электропоезд по Москве будет стоить 34 рубля, а за ее пределами – 22 рубля за каждую зону.

Как пояснил глава департамента экономической политики и развития столицы Владимир Ефимов, в последний раз тарифы в регионе были пересмотрены в 2016 году. Нынешнее же повышение будет не слишком значительным - на два и полтора рубля соответственно. По данным "Интерфакса", следующее повышение тарифов на проезд в электричках намечено на 1 января 2019 года.

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