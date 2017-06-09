Проезд на электричках по Москве подорожает с 1 июля

26 декабря 2016 г. Проезд в пригородных электричках может подорожать в феврале-марте

В январе стоимость проезда останется прежней, сообщил гендиректор ЦППК Михаил Хромов. К вопросу о повышении тарифов компания вернется в феврале-марте. Хромов отметил, что "повышение всегда возможно".