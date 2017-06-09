Половину жилья, построенного по программе реновации, выставят на продажу

Чтобы окупить затраты на программу реновации жилищного фонда, московские власти планируют продать часть построенного жилья. Как рассказал "Ведомостям"
представитель мэрии, для переселения жителей городу придется построить 17–18 миллионов квадратных метров жилья, еще примерно 15 миллионов "квадратов" нужно продать на рынке, чтобы окупить проект. Вся программа оценивается в три триллиона рублей и продлится 15 лет.
15 июня завершится голосование о судьбе 4546 пятиэтажек: жители решат, войдут ли их дома в программу реновации. Площадь всех этих домов составляет около 15 миллионов квадратных метров, при этом переселенцам предоставят жилье немного большей площади. Основным оператором программы реновации станет Московский фонд реновации жилой застройки, который будет выполнять функции застройщика: оформлять земельные участки, заказывать разработку проектов и проводить выбор подрядчиков строительства через торги. В будущем фонд сможет продавать излишки
построенного по программе жилья.
Первыми будут расселять дома, в которых больше всего жильцов проголосовало за участие в программе реновации и в которых самый высокий процент износа. Плотность кварталов пятиэтажек после реновации увеличится, но предположительно будет ниже заложенной в генплане средней плотности в 25 тысяч "квадратов"
.
По данным мэрии, за 15 лет город вернет почти все инвестиции в программу, однако эксперты отмечают, что выполнить проект только за счет бюджета сложно, в том числе из-за неизбежного роста сметы при большой стройке, девальвации и инфляции. Кроме того, 15 "дополнительных" миллионов квадратных метров увеличат предложение на 20% и снизят цены
в массовом сегменте, из-за чего девелоперам придется укрупняться или останавливать развитие новых площадок.
Другие эксперты отмечают, что программа реновации затронет рынок вторичной недвижимости, создав новое жилье в удобных локациях. Снижение же продаж на первичном рынке будет незначительным, поскольку проектов эконом-класса в классическом понимании в Москве не так много. Кроме того, в мэрии отмечают, что среди покупателей будут и жители снесенных пятиэтажек, которым предложат скидки до 20%, рассрочку и другие льготы.