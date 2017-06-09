Половину жилья, построенного по программе реновации, выставят на продажу

6 июня 2017 г. Плотность застройки при реновации в Москве может вырасти в 2,5 раза

По словам главного архитектора Москвы, средняя допустимая площадь обновленных микрорайонов составит 25 тысяч квадратных метров на гектар вместо нынешних 10 тысяч. А резервом для расширения зеленых зон могут стать пустыри и пустоты.