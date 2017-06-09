ОНФ озаботился подозрительно высокими зарплатами подмосковных главврачей Общество Рубрики: Областная инфраструктура

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В мае областной минздрав опубликовал



В ОНФ не исключили, что часть столь высоких доходов могла быть получена от научной и творческой деятельности или от продажи имущества, но такие сведения в декларации указал только один главврач из списка. "Таким образом, можно сделать вывод, что сумма годового дохода складывается из заработной платы по основному месту работы", - поясняется в материале.



Самым обеспеченным, согласно декларации, оказался главный врач Химкинской центральной клинической больницы Андрей Власов, получивший за прошлый год 9 миллионов 31 тысячу 617 рублей. Активисты ОНФ сделали вывод, что зарплата при таком доходе должна составлять около 750 тысяч рублей в месяц. Доход главврача Люберецкой районной больницы N 2 Владимира Смирнова составил за год 7 миллионов 989 тысяч 706 рублей, что в среднем составляет 665 тысяч рублей в месяц.



Главный врач Лыткаринской стоматологической поликлиники Александр Антонов декларировал доход в 7 миллионов 488 тысяч 634 рубля. Таким образом, его зарплата может составлять 624 тысячи рублей. В числе самых "богатых" также оказался главврач Центральной городской клинической больницы Реутова Константин Лакунин, заработавший за год 7 миллионов 171 тысячу 866 рублей. Таким образом, его зарплата может составлять более 590 тысяч рублей в месяц.



У пяти подмосковных главврачей головой доход составил 4-5 миллиона рублей, у 11 человек – 3-4 миллиона. От 2,5 до 3 миллионов рублей получили за прошлый год 26 руководителей медучреждений. 57 главврачей указали в декларации сумму от 2 до 2,5 миллиона рублей; остальные врачи получили полотора-два миллиона в год, что равняется в среднем 150 тысячам рублей в месяц.



"Заработная плата главврача городской больницы не должна в разы превышать зарплату рядового врача", - прокомментировал данные областного минздрава сопредседатель регионального штаба ОНФ в Московской области Алексей Малый. По данным Росстата, средняя зарплата врачей составляет 48 тысяч рублей. При этом средние показатели на поверку оказываются далекими от реальности. Так, по официальным данным, московские врачи получают в среднем более 80 тысяч рублей, но сами медработники и данные независимых исследований говорят, что власти завышают показатели Активисты Общероссийского народного фронта попросят министерство здравоохранения Московской области обосновать высокие доходы главврачей в больницах региона. Некоторые из них, судя по декларациям о доходах, получают до 750 тысяч рублей в месяц в то время как средняя зарплата рядовых врачей составляет 48 тысяч рублей, говорится на сайте ОНФ В мае областной минздрав опубликовал сведения о доходах 277 руководителей государственных учреждений здравоохранения городов Подмосковья за 2016 год. Согласно документу, годовой доход некоторых главврачей составил от 7 до 9 миллионов рублей в год, что соответствует зарплате от 590 до 750 тысяч рублей в месяц.В ОНФ не исключили, что часть столь высоких доходов могла быть получена от научной и творческой деятельности или от продажи имущества, но такие сведения в декларации указал только один главврач из списка. "Таким образом, можно сделать вывод, что сумма годового дохода складывается из заработной платы по основному месту работы", - поясняется в материале.Самым обеспеченным, согласно декларации, оказался главный врач Химкинской центральной клинической больницы Андрей Власов, получивший за прошлый год 9 миллионов 31 тысячу 617 рублей. Активисты ОНФ сделали вывод, что зарплата при таком доходе должна составлять около 750 тысяч рублей в месяц. Доход главврача Люберецкой районной больницы N 2 Владимира Смирнова составил за год 7 миллионов 989 тысяч 706 рублей, что в среднем составляет 665 тысяч рублей в месяц.Главный врач Лыткаринской стоматологической поликлиники Александр Антонов декларировал доход в 7 миллионов 488 тысяч 634 рубля. Таким образом, его зарплата может составлять 624 тысячи рублей. В числе самых "богатых" также оказался главврач Центральной городской клинической больницы Реутова Константин Лакунин, заработавший за год 7 миллионов 171 тысячу 866 рублей. Таким образом, его зарплата может составлять более 590 тысяч рублей в месяц.У пяти подмосковных главврачей головой доход составил 4-5 миллиона рублей, у 11 человек – 3-4 миллиона. От 2,5 до 3 миллионов рублей получили за прошлый год 26 руководителей медучреждений. 57 главврачей указали в декларации сумму от 2 до 2,5 миллиона рублей; остальные врачи получили полотора-два миллиона в год, что равняется в среднем 150 тысячам рублей в месяц."Заработная плата главврача городской больницы не должна в разы превышать зарплату рядового врача", - прокомментировал данные областного минздрава сопредседатель регионального штаба ОНФ в Московской области Алексей Малый. По данным Росстата, средняя зарплата врачей составляет 48 тысяч рублей. При этом средние показатели на поверку оказываются далекими от реальности. Так, по официальным данным, московские врачи получают в среднем более 80 тысяч рублей, но сами медработники и данные независимых исследований говорят, что власти завышают показатели минимум вдвое



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ 13 апреля 2017 г. СМИ: данные депздрава о зарплатах московских врачей завышены минимум вдвое

Чиновники утверждают, что врачи в столице в среднем получают 87 тысяч рублей в месяц. Однако результаты опроса независимого фонда, а также заявления самих медиков дают понять, что с реальностью эта цифра не имеет ничего общего.

