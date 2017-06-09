Не менее 11 человек задержали на акции против реновации возле здания Госдумы

Акция протеста проходит возле здания Госдумы на Охотном ряду, где сегодня будет рассматриваться в третьем, заключительном, чтении законопроект о реновации. Прямую трансляцию ведет сообщество "Московский активист"
в Facebook.
Судя по видео, на месте присутствуют десятки людей. Проходят задержания участников одиночных пикетов, не требующих согласования с властями. Первым был задержан лидер московского отделения партии "Яблоко" Сергей Митрохин, державший плакат "Реновация - это насилие, бесправие, беззаконие". Перед задержанием Митрохин сообщил полицейскому, что активисты проводят у здания парламента серию последовательных пикетов. В ответ ему заявили о незаконности акции, передает корреспондент Русской службы ВВС
.
После задержания Митрохина тот же плакат некоторое время держал глава приемной городского отделения "Яблока" Антон Антонов-Овсеенко. Он также был задержан и отправлен в автозак. Также задержана активистка Натали Борткевич. Митрохин сообщил в Twitter
о задержании 11 человек, в том числе женщины - инвалида-чернобыльца, выступавшей за реновацию своего дома. Действия полицейских собравшиеся сопровождают криками: "Позор!"
Помимо Митрохина, Антонова-Овсеенко и Борткевич ОВД-Инфо
называет в числе задержанных Владимира Стрельцова, Веронику Вельт, Вячеслава Ванкина, Алексея Филатова, Вадима Воронцова, Владимира Мацулевича, Игоря Бакирова, Ирину Ильину. Полиция также вырывает у собравшихся Конституцию РФ, которую они раздавали всем желающим.
Митрохин сообщил "Интерфаксу"
, что на него составили протокол по статье 20.2 части пятой Кодекса об
административных правонарушениях ("Нарушение участником публичного
мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга,
демонстрации, шествия или пикетирования".
Возле Госдумы замечены и провокаторы. "Классический прием - когда люди проводят одиночный пикет, к ним подходят ближе, чем на 50 метров еще одни пикетчики - но за снос. Их не трогают. Винят только противников", - говорится на странице "Московского активиста". Участники акции надевают черные ленточки, объясняя, что закон о реновации в случае его принятия станет "приговором российской Конституции". Около другого входа в Госдуму в Георгиевском переулке проходит акция за снос домов. На вопрос о том, почему ее участников не задерживают, в отличие от противников реновации, полицейские заявили, что акция "засносников" разрешена.
Противники реновации также рассказывают о прошедшей 12 июня несанкционированной акции на Тверской улице
. Они говорят, что полиция массово нарушала закон, задерживая людей, которые "просто гуляли" и не предпринимали никаких радикальных действий, а также создавала давку.
Жительница Марьиной Рощи рассказала, что ее дом вошел в программу реновации, хотя его износ составляет всего 43% и в нем достаточно провести только капремонт. По ее словам, чиновники не показывают стартовые площадки и шантажируют жителей, говоря, что если они сейчас не согласятся на переезд, их дом признают аварийным и потом переселят неизвестно куда. Москвичка добавила, что по документам в их доме якобы проходил ремонт в 2008 году, хотя это не так. При этом взносы на капремонт с жильцов продолжают собирать.