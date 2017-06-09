Хуснуллин: противники реновации "наносят колоссальный вред развитию общества"

7 июня 2017 г. Столичные власти пожертвуют рядом строительных процедур, чтобы быстрее возводить дома при реновации

Оптимизация затронет сроки проведения экспертизы по каждому проекту и выдачи ГПЗУ, позволит на ходу согласовывать схемы движения транспорта и пешеходов в период проведения работ. В мэрии заверяют, что действуют "взвешенно".