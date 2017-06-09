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Хуснуллин: противники реновации "наносят колоссальный вред развитию общества"
14 июня 2017 г. | Время публикации 11:51 | Последние изменения 13:04
Рубрики: Общество  
Сюжет: Снос жилья и реновация кварталов
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Марат Хуснуллин | Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы
Заммэра Марат Хуснуллин дал интервью газете "Аргументы и факты", в котором заявил, что противники реновации "наносят колоссальный вред развитию общества", и в очередной раз напомнил, что цель программы реновации заключается в первую очередь в переселении из хрущевок, которые "уже фактически отслужили свое".

Заммэра напомнил, что на сегодняшний день в столице насчитывается примерно 300 площадок, на которых можно построить 4,5 миллиона квадратных метров жилья. "Мы на 25% всей программы реновации уже имеем земельные участки. Этого достаточно, чтобы поднять волну, то есть начать строить и волнами переселять людей", - подчеркнул заммэра, добавив, что все эти площадки более-менее равномерно распределены по городу и позволят большинству переселенцев остаться в своем районе или даже квартале. "Ведь ради чего мы затеваем реновацию? Ради того, чтобы дома, уже фактически отслужившие своё, были разобраны раньше, чем превратятся в развалины". Он также пояснил, что в случае промедления пятиэтажки "начнут сыпаться, переселять жителей придётся в срочном порядке", исходя не из их пожеланий, а из наличия свободных квартир. "И это может быть не то что другой район - другой округ", - подчеркнул Хуснуллин.

Он также напомнил, что по программе будут возводиться дома с переменной этажностью от 6 до 14 этажей. "Но совершенно точно никаких небоскрёбов возводить не станем. Тем более что небоскрёбы - это здания выше 100 метров, то есть этажей так 27-28", - уточнил заммэра. Уменьшение количества согласований позволит примерно на треть сократить время возведения дома, а плотность населения попросту перераспределится внутри города.

"Если честно, я не очень понимаю тех, кто ратует за сохранение пятиэтажек. Я жил в хрущёвке 1965 года постройки. И хорошо понимаю, что это за здания такие. Почему сегодня на "Запорожцах" и 407-х "Москвичах" не ездят? На улицах города их даже не осталось, а те, что сохранились, уже нельзя считать средством передвижения. Те, кто на сегодняшний день выступает против реновации, мне кажется, наносят колоссальный вред развитию общества. Между тем эта программа - абсолютное социальное благо для огромного количества людей. И она сделает город совершенно другим", - заключил глава столичного стройкомплекса.

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