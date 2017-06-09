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Голосование по реновации заканчивается 15 июня, но собрания собственников можно проводить еще месяц
14 июня 2017 г. | Время публикации 13:34 | Последние изменения 15:05
Рубрики: Общество  
Сюжет: Снос жилья и реновация кварталов
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Moscow-Live.ru
Правительство Москвы подвело предварительные итоги голосования жителей о включении их домов в программу реновации жилищного фонда. Как сообщили ТАСС в мэрии столицы, около 470 из 4546 домов не набрали нужного количества голосов для включения в программу.

По словам собеседника агентства, порядка 80-90% жителей голосовали за снос, если дом находится в плохом техническом состоянии. "В случае, когда дом в удовлетворительном состоянии, необходимого большинства голосов не набиралось", - отметил он. При этом в 33 домах прошли собрания собственников и нанимателей жилья, где были приняты решения против включения в программу реновации, при этом часть протоколов оказалась сфальсифицирована. В то же время мэрия получила 500 протоколов собраний жильцов домов с заявкой о дополнительном включении в программу.

Представитель мэрии подчеркнул, что число проголосовавших горожан приблизилось к 70%. "Такой явки Москва не демонстрировала ни на одних выборах. Таким образом, не оправдались ожидания скептиков, утверждавших, что будет много "молчунов", тех, кто не станет голосовать", - добавил он. Голосование по программе заканчивается 15 июня, однако до 15 июля можно будет провести общие собрания собственников жилья, если жителей не устраивает принятое по их дому решение.

Ранее противники реновации заявили, что общие собрания собственников, объявленные приоритетной формой голосования за или против сноса, проходят со скандалами и рукоприкладством: неизвестные избивают активистов, пришедших зафиксировать ход голосования, ломают телефоны и камеры, а сотрудники префектуры, управы и МФЦ руководят сбором подписей за снос. Юристы отмечают, что российское жилищное законодательство позволяет решать на собраниях судьбу общих помещений дома, но не вопросы, касающиеся квартир, а принятые решения не имеют юридической силы, проведением собраний могут заниматься только специально уполномоченные инициативные группы.
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