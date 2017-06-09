Голосование по реновации заканчивается 15 июня, но собрания собственников можно проводить еще месяц

8 июня 2017 г. На собраниях собственников избивают противников реновации

Общие собрания собственников, объявленные приоритетной формой голосования по сносу, проходят со скандалами и рукоприкладством. Юристы настаивают, что результаты голосования в любом случае сомнительны с правовой точки зрения.