Благоустроенный центр Москвы после дождя опять оказался под водой (ФОТО, ВИДЕО)

Выпавшие в столичном регионе в среду осадки вновь обнажили проблемы Москвы с дождевой канализацией. Буквально пары часов дождя хватило для того, чтобы центральные улицы города погрузились под воду. В прошлом году эта напасть доставила москвичам немало головной боли, но сегодняшние события показали, что в лучшую сторону ситуация не изменилась: социальные сети переполнили фотографии и видеозаписи водных потоков, рассекающих дороги и тротуары.
Отметим, что в прошлом году московские власти неоднократно пытались возложить вину за затопленные улицы на природные аномалии, но специалисты подобные заявления убедительно опровергали: по их словам, даже в самые дождливые дни дождевые коллекторы не заполнялись и наполовину. Причина кроется в неправильной организации рельефа улиц, так называемой вертикальной планировке при благоустройстве. "Ведомости", в частности, писали, что мэру Сергею Собянину не раз предлагали провести масштабный ремонт подземных коммуникаций, но градоначальник на это отвечал, что денег на это в бюджете нет.
СМИ также писали, что в "Мосводостоке" работают сотрудники с весьма сомнительной квалификацией, народ в компанию набирается "стихийно", а работники "даже не знают, зачем вообще нужно лезть в колодцы". За годы такого отношения вся система практически переориентировалась с очистки на откачку воды, а водосток перестал работать как таковой. Выпавший 14 июня дождь не выглядел угрожающе, но и относительно скромного объема осадков оказалось достаточно, чтобы проблемы с ливневкой снова всплыли на поверхность.
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