Стрельбу возле банка в районе станции метро "Полянка" устроил риелтор, отбивавшийся от грабителей

13 июня 2017 г. СМИ сообщили о стрельбе возле банка в районе станции метро "Полянка"

Очевидцы заявили в полицию о стрельбе возле отделения банка в 1-м Казачьем переулке. По предварительным данным, двое вооруженных мужчин скрываются на автомобиле "Нива", введен план "Перехват".