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Стрельбу возле банка в районе станции метро "Полянка" устроил риелтор, отбивавшийся от грабителей
14 июня 2017 г. | Время публикации 13:03 | Последние изменения 14:44
Рубрики: Происшествия  
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Global Look Press
В полиции раскрыли подробности инцидента со стрельбой в 1-м Казачьем переулке, произошедшего накануне в столице. Как сообщает агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах, 13 июня в 1-м Казачьем переулке неизвестные напали на риелтора, который забирал из банка 19,3 миллиона рублей, полученные за проданную квартиру.

Двое мужчин кавказской внешности попытались отобрать рюкзак с деньгами, когда риелтор садился в машину друга. В ходе завязавшейся драки риелтор достал травматический пистолет и дважды выстрелил в злоумышленников. Нападавшим пришлось скрыться, при этом один из них был ранен.Риелтор и его друзья уехали с места происшествия на машине, однако вскоре их остановили на Ленинградском шоссе. Выяснилось, что из-за перестрелки в городе был объявлен план "Перехват", и пострадавших от нападения приняли за злоумышленников. Возбуждено уголовное дело о грабеже, полиция уточняет обстоятельства происшествия.

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