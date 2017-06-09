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Гроза и порывистый ветер ожидаются днем в столице
14 июня 2017 г. | Время публикации 10:06 | Последние изменения 13:01
Рубрики: Погода  
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Moscow-Live.ru
Облачная и дождливая погода с порывистым ветром сохранится в Московском регионе в среду. Как сообщает Гидрометцентр России, днем в Москве и Подмосковье ожидаются дождь и гроза. Порывы юго-западного ветра могут достигать 12-17 метров в секунду.

По расчетам синоптиков, к вечеру в столице может выпасть до 6 миллиметров осадков - чуть меньше 10% месячной нормы, которая в июне составляет 75 миллиметров. Ранее сообщалось, что за сутки в Москве выпало около 15% месячной нормы осадков.

Как сообщается на сайте столичного отделения МЧС, дождь и гроза пройдут до 21:00. Во время непогоды возможны повреждения линий электропередач, повал деревьев, повреждение кровель домов, широкоформатных и слабо укреплённых рекламных конструкций. В условиях непогоды рекомендуется обходить рекламные щиты и шаткие строения и переждать непогоду в капитальном строении. Водителям рекомендуется соблюдать скоростной режим и дистанцию, парковать автомобиль в гараж или вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

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