Гроза и порывистый ветер ожидаются днем в столице Рубрики: Погода

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По расчетам синоптиков, к вечеру в столице может выпасть до 6 миллиметров осадков - чуть меньше 10% месячной нормы, которая в июне составляет 75 миллиметров. Ранее сообщалось, что за сутки в Москве выпало около 15% месячной нормы осадков.



Как сообщается



Облачная и дождливая погода с порывистым ветром сохранится в Московском регионе в среду. Как сообщает Гидрометцентр России , днем в Москве и Подмосковье ожидаются дождь и гроза. Порывы юго-западного ветра могут достигать 12-17 метров в секунду.По расчетам синоптиков, к вечеру в столице может выпасть до 6 миллиметров осадков - чуть меньше 10% месячной нормы, которая в июне составляет 75 миллиметров. Ранее сообщалось, что за сутки в Москве выпало около 15% месячной нормы осадков.Как сообщается на сайте столичного отделения МЧС, дождь и гроза пройдут до 21:00. Во время непогоды возможны повреждения линий электропередач, повал деревьев, повреждение кровель домов, широкоформатных и слабо укреплённых рекламных конструкций. В условиях непогоды рекомендуется обходить рекламные щиты и шаткие строения и переждать непогоду в капитальном строении. Водителям рекомендуется соблюдать скоростной режим и дистанцию, парковать автомобиль в гараж или вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.



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