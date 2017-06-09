Столичные спасатели насчитали только 9 подходящих для купания летних выходных Развлечения Рубрики: Погода

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"В июле мы ожидаем 17 дней, и в августе - порядка 13 дней, когда температура воздуха будет превышать 25 градусов и выше - до 27. За летний период ожидается порядка 30 таких дней", - цитирует его ТАСС. Сейчас, по словам Марьяна, температура воды в Москве-реке составляет от 12 до 18 градусов, на Химкинском водохранилище - от 14 до 18 градусов, на внутренних водоемах столицы - от 12 до 18 градусов. Это, однако, не отпугивает купальщиков: по данным начальника службы, в воду окунаются до ста человек.



Из 12 зон отдыха с купанием к началу лета приняты в эксплуатацию девять: Большой Садовый пруд и пляжный комплекс "Бич Клаб" в Северном округе Москвы, озеро "Белое" в Восточном округе, Тропарево в Юго-Западном округе, Серебряный Бор-2 и Серебряный Бор-3 в Северо-Западном, Большой городской пруд, озеро Черное и Школьное озеро в Зеленограде. Также в Москве открыты 11 зон отдыха около воды без купания - это Кировская пойма, Шибаевский пруд, Кузьминские пруды, Люблинские пруды, Дунькин пруд, Большой Дворцовый (Кусковский) пруд, Лебедянский пруд, Серебряно-Виноградный пруд, Терлецкая дубрава, зона отдыха "Битца", Борисовские пруды.



По данным Марьяна, с начала года в запрещенных для купания местах утонули 12 человек, 27 были спасены. Большинство инцидентов произошли из-за несоблюдения правил безопасности и злоупотребления алкоголем, передает



В Подмосковье за купание в неположенных местах собираются ввести штраф. "Я думаю, что если Московская область установит максимальную планку по данному штрафу, а мы, как правило, для статей, по которым есть угроза жизни людей, устанавливаем максимальное наказание, то штраф составит 5 тысяч рублей", - сообщила начальник Госадмтехнадзора Московской области Татьяна Витушева, слова которой приводит



Этим летом москвичей ждет около 30 подходящих для купания теплых дней, когда температура воздуха будет превышать 25 градусов. Из них на выходные придется только девять. Такие данные озвучил на пресс-конференции начальник Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах (МГПСС) Василий Марьян."В июле мы ожидаем 17 дней, и в августе - порядка 13 дней, когда температура воздуха будет превышать 25 градусов и выше - до 27. За летний период ожидается порядка 30 таких дней", - цитирует его ТАСС. Сейчас, по словам Марьяна, температура воды в Москве-реке составляет от 12 до 18 градусов, на Химкинском водохранилище - от 14 до 18 градусов, на внутренних водоемах столицы - от 12 до 18 градусов. Это, однако, не отпугивает купальщиков: по данным начальника службы, в воду окунаются до ста человек.Из 12 зон отдыха с купанием к началу лета приняты в эксплуатацию девять: Большой Садовый пруд и пляжный комплекс "Бич Клаб" в Северном округе Москвы, озеро "Белое" в Восточном округе, Тропарево в Юго-Западном округе, Серебряный Бор-2 и Серебряный Бор-3 в Северо-Западном, Большой городской пруд, озеро Черное и Школьное озеро в Зеленограде. Также в Москве открыты 11 зон отдыха около воды без купания - это Кировская пойма, Шибаевский пруд, Кузьминские пруды, Люблинские пруды, Дунькин пруд, Большой Дворцовый (Кусковский) пруд, Лебедянский пруд, Серебряно-Виноградный пруд, Терлецкая дубрава, зона отдыха "Битца", Борисовские пруды.По данным Марьяна, с начала года в запрещенных для купания местах утонули 12 человек, 27 были спасены. Большинство инцидентов произошли из-за несоблюдения правил безопасности и злоупотребления алкоголем, передает РИАМО . В разрешенных для купания местах, по словам начальника МГПСС, случаев гибели людей не было.В Подмосковье за купание в неположенных местах собираются ввести штраф. "Я думаю, что если Московская область установит максимальную планку по данному штрафу, а мы, как правило, для статей, по которым есть угроза жизни людей, устанавливаем максимальное наказание, то штраф составит 5 тысяч рублей", - сообщила начальник Госадмтехнадзора Московской области Татьяна Витушева, слова которой приводит "Интерфакс" . Право штрафовать могут получить полиция или Госадмтехнадзор.



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