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Столичные спасатели насчитали только 9 подходящих для купания летних выходных
14 июня 2017 г. | Время публикации 18:37
Рубрики: Погода, Развлечения  
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Moscow-Live.ru
Этим летом москвичей ждет около 30 подходящих для купания теплых дней, когда температура воздуха будет превышать 25 градусов. Из них на выходные придется только девять. Такие данные озвучил на пресс-конференции начальник Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах (МГПСС) Василий Марьян.

"В июле мы ожидаем 17 дней, и в августе - порядка 13 дней, когда температура воздуха будет превышать 25 градусов и выше - до 27. За летний период ожидается порядка 30 таких дней", - цитирует его ТАСС. Сейчас, по словам Марьяна, температура воды в Москве-реке составляет от 12 до 18 градусов, на Химкинском водохранилище - от 14 до 18 градусов, на внутренних водоемах столицы - от 12 до 18 градусов. Это, однако, не отпугивает купальщиков: по данным начальника службы, в воду окунаются до ста человек.

Из 12 зон отдыха с купанием к началу лета приняты в эксплуатацию девять: Большой Садовый пруд и пляжный комплекс "Бич Клаб" в Северном округе Москвы, озеро "Белое" в Восточном округе, Тропарево в Юго-Западном округе, Серебряный Бор-2 и Серебряный Бор-3 в Северо-Западном, Большой городской пруд, озеро Черное и Школьное озеро в Зеленограде. Также в Москве открыты 11 зон отдыха около воды без купания - это Кировская пойма, Шибаевский пруд, Кузьминские пруды, Люблинские пруды, Дунькин пруд, Большой Дворцовый (Кусковский) пруд, Лебедянский пруд, Серебряно-Виноградный пруд, Терлецкая дубрава, зона отдыха "Битца", Борисовские пруды.

По данным Марьяна, с начала года в запрещенных для купания местах утонули 12 человек, 27 были спасены. Большинство инцидентов произошли из-за несоблюдения правил безопасности и злоупотребления алкоголем, передает РИАМО. В разрешенных для купания местах, по словам начальника МГПСС, случаев гибели людей не было.

В Подмосковье за купание в неположенных местах собираются ввести штраф. "Я думаю, что если Московская область установит максимальную планку по данному штрафу, а мы, как правило, для статей, по которым есть угроза жизни людей, устанавливаем максимальное наказание, то штраф составит 5 тысяч рублей", - сообщила начальник Госадмтехнадзора Московской области Татьяна Витушева, слова которой приводит "Интерфакс". Право штрафовать могут получить полиция или Госадмтехнадзор.

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