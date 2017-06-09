Закон о реновации жилья в Москве приняли в окончательном чтении за 20 минут

Госдума приняла в третьем, заключительном, чтении закон о реновации жилищного фонда в Москве (текст к третьему чтению
). "За" проголосовало 399 депутатов, "против" - два, один воздержался. Законопроект начали рассматривать пятым вопросом в повестке и успели принять примерно за 20 минут, после чего депутаты ушли на перерыв. Прямая трансляция заседания велась на сайте Госдумы
.
Открывая заседание по этому вопросу, спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в законопроекте после второго чтения "эффективно" защищены права всех граждан. Представители всех четырех фракций Госдумы рекомендовали документ к принятию, призывая распространить его на всю территорию Российской Федерации. Никаких дополнительных поправок в законопроект не вносилось.
- Не менее 11 человек задержали на акции против реновации возле здания Госдумы
28 июня закон рассмотрит Совет Федерации. "Скорее всего, он будет одобрен", - сообщили ТАСС в комитете Совфеда по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера. После одобрения в Совете Федерации, подписания президентом РФ и опубликования закон вступит в силу. После этого включение домов в программу реновации прекратится.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновкий в своем выступлении назвал реновацию "великим переселением" и отметил, что москвичи "должны быть счастливы", что им бесплатно предоставляют квартиры в новых домах. По мнению Жириновского, реновация - "хороший шаг московского правительства" и личная заслуга мэра Сергея Собянина. Лидер ЛДПР выразил мнение, что Собянин, "возможно, лучший мэр за всю историю Москвы", и предположил, что "в свое время его, может быть, наградят".
Обращаясь к противникам реновации, Жирновский заявил, что через 5-10-15 лет "денег не будет на строительство новых домов, когда вы созреете". Политик отметил, что потом будет "другой президент и другой мэр", а тех, кто сейчас не хочет переезда, потом "отправят в Калужскую область". Деньги, по его словам, к тому времени понадобятся на другое, например, на оборону. "Может, нам придется воевать, и вы останетесь у разбитого корыта", - сказал Жириновский. В заключение он призвал заняться реновацией Госдумы - то есть построить для парламентариев новое современное здание. "А то мы 26 лет помогаем стране, а сами находимся в самом плохом здании", - заключил лидер Либерал-демократической партии.
Глава "Справедливой России" Сергей Миронов перефразировал строчку советской песни "Революционный марш", использовав вместо слова "революция" слово "реновация": "Есть у реновации начало, нет у реновации конца". Он отметил, что фракция критически отнеслась к первой редакции законопроекта, но ко второму чтению документ переработали так, что редакции стали отличаться как "день и ночь". Миронов выступил за то, чтобы землю под сносимыми подами обязательно ставили на кадастровый учет - чтобы стоимость участков была включена в сумму денежной компенсации, а также за то, чтобы жителей таких домов освободили на пять лет от взносов на капремонт.
Перед третьим чтением законопроекта возле здания Госдумы собрались десятки противников реновации
. По обновленным данным ОВД-Инфо
, в результате были задержаны по меньшей мере 14 человек. Большинство из них участвовали в одиночных пикетах, не требующих согласования с властями. Они находятся в ОВД "Тверской".
Сотрудники ОВД не сообщают пикетчикам статью, по которой их задержали, но ссылаются на нарушение ограничений, введенных в связи с Кубком конфедераций. По указу президента РФ Владимира Путина, проведение любых массовых мероприятий в России ограничено на время ЧМ-2018 и Кубка конфедераций. Они могут проводиться только в тех местах и в то время, которое определят местные власти по согласованию с ФСБ.
Второе, основное, чтение законопроекта о реновации прошло 9 июня
. Ко второму чтению в документ было внесено 138 поправок, из которых было принято 126. Еще четыре поправки были приняты "с голоса": о предоставлении отдельных квартир переселенцам из коммуналок, о сносе домов в зависимости от их технического состояния, о предварительной компенсации владельцам изымаемых нежилых помещений. Четвертая поправка гласит, что дома перестанут включать в программу реновации после вступления закона в силу.
Депутаты отклонили две поправки главы комитета Госдумы по ЖКХ Галины Хованской, хотя еще накануне "Единая Россия" обещала поддержать их. Поправки Хованской предлагали освободить переселенцев от платы за капремонт в первые пять лет жизни в новых домах и включить в стоимость компенсации за сносимое жилье стоимость невыполненного капремонта.
После второго чтения в законопроекте появилось определение понятия "реновация", уточнены характеристики домов, которые могут войти в программу. Это дома "первого периода индустриального домостроения, аналогичные им по характеристикам конструктивных элементов многоквартирные дома (не выше девяти этажей, построенные по типовым проектам с 1957 по 1968 годы, с использованием типовых стен и перекрытий)".
На аварийные дома, включенные в правительственную программу переселения граждан из ветхого и устаревшего жилья, законопроект не распространяется. Для вхождения в программу за это должны проголосовать собственники и наниматели не менее двух третей жилых помещений. Голоса "молчунов" распределяются пропорционально общему соотношению голосов "за" и "против".
Выйти из программы можно в течение 90 дней со дня принятия решения о реновации до дня подписания первого договора о праве собственности на новое жилье или соцнайме либо до выплаты компенсации. Для выхода нужно провести общее собрание собственников и принять решение не менее чем одной третью голосов.
Законопроект закрепляет переезд собственников в новое жилье в границах района, для жителей Зеленограда и Новой Москвы - в границах округа. Для нанимателей таких гарантий не предусмотрено. Вместо снесенного жилья можно будет выбрать равнозначную или равноценную квартиру либо денежную компенсацию. Те, у кого квартира находится в ипотеке, не могут рассчитывать на денежную выплату. Желающие смогут за доплату получить квартиры большей площади или с большим числом комнат, в том числе за счет средств материнского капитала и субсидий.
Собственники и наниматели квартир в сносимых домах не могут быть выселены, пока им не передали новое жилье или не выплатили денежную компенсацию. Во втором чтении из законопроекта исчезло ограничение на судебную защиту: первая редакция позволяла оспаривать в суде только метраж новой квартиры, но не сам факт сноса дома и другие вопросы. В то же время в документе остались другие скандальные положения - о фонде содействия реновации, праве властей отступать от градостроительных, санитарных, технических норм.