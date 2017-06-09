Закон о реновации жилья в Москве приняли в окончательном чтении за 20 минут

14 июня 2017 г. Не менее 11 человек задержали на акции против реновации возле здания Госдумы

Одним из первых был задержан лидер московского отделения партии "Яблоко" Сергей Митрохин. Тот сообщил из автозака еще о 10 задержанных. Люди стояли в одиночных пикетах, не требующих согласования с властями.