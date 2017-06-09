Траты на развитие Новой Москвы приближаются к триллиону рублей

В развитие Новой Москвы с момента ее присоединения к столице было вложено около 750-800 миллиардов рублей, однако эта сумма - лишь десятая часть от планируемых затрат, заявил сегодня глава департамента развития новых территорий Владимир Жидкин. По словам чиновника, к 2035 году эта сумма вырастет до 7,5 триллиона рублей.
Жидкин отметил, что упомянутые вложения необходимы для строительства недвижимости, расширения транспортной, социальной инфраструктуры, а также создания в регионе рабочих мест, сообщает РИА "Новости"
. Представитель мэрии также заверил, что основная часть затрат (примерно 6,5 триллиона) придется на частные инвестиции.
К настоящему времени результаты столь грандиозных вложений не слишком заметны. Так, "Коммерсант" недавно сравнивал жилые районы Новой Москвы с гетто
, где местные собственники живут в крохотных квартирках, играют с детьми на полиуретановых детских площадках, а обещанная "природа" видна только вдалеке из окна - где-то за стройками и болотом. С дорогами там дела не лучше, среды соседей у местных жителей - сплошь гастарбайтеры и цыгане, из инфраструктуры - только пара "алкомаркетов", утверждала газета.
Эксперты в области урбанистики и архитектуры также не видят никаких предпосылок
для того, чтобы Новая Москва принципиально отличалась от, например, Бутово или Солнцево. Специалисты подчеркивали, что сначала нужно создавать центры притяжения с рабочими местами, торговлей и развлечениями, а уже потом жилье, но пока происходит наоборот. В отличие от старой Москвы, земля здесь по большей части находится в частных руках, а потому непонятно, почему девелоперы должны строить что-то другое.