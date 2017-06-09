Траты на развитие Новой Москвы приближаются к триллиону рублей

12 апреля 2017 г. ВЦИОМ насчитал 35 процентов жителей столицы, готовых переехать в Новую Москву

Такой опрос ВЦИОМ решил провести на фоне обещаний мэрии переселять жильцов сносимых пятиэтажек исключительно в пределах района проживания. Власти между тем уже размышляют над возможностью компенсации за выселение из "старой" Москвы.