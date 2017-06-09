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В Нагорном районе Москвы уборочный трактор "мыл" лужи в дождь
14 июня 2017 г. | Время публикации 16:50
Рубрики: Коммунальное хозяйство  
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Moscow-Live.ru
В Нагорном районе Южного округа Москвы сняли на видео уборочную технику, которая "чистила" щетками лужи в дождь. На кадрах видно, что сами лужи в процессе такой уборки никуда не делись, а лишь широко разливались по двору и стекали обратно. Видео опубликовано сообществом "Московский активист" в Facebook.

В комментариях пользователи пишут, что подобное наблюдается и в других и округах - Юго-Восточном, Центральном, Северо-Восточном. В СВАО, по словам одной из жительниц, техника бесцельно ездит по тротуарам так, что прохожим приходится отпрыгивать на проезжую часть, а щетки используются только при сильной слякоти.



Напомним, зимой большой резонанс вызвало видео, на котором два трактора с поднятой и сломанной щетками имитировали уборку снега во дворе дома в Северном Измайлово. Водители пояснили автору видео, муниципальному депутату Дмитрию Барановскому, что в районном "Жилищнике" закончились щетки на смену, но технику все равно заставляют ездить, так как в каждом тракторе установлены датчики ГЛОНАСС.

Выяснилось, что такую же тактику применяет коммунальная техника по всей Москве. Однако власти и официальные представители коммунальных служб отрицали "накрутку километража". Впрочем, на портале госзакупок после резонансной истории появилась информация о конкурсе на оснащение щеток 4 тысяч уборочных машин специальными датчиками за 44,6 миллиона рублей к следующей зиме. Что касается работы поливальных машин в дождь, то, по словам властей, таким образом удается лучше отмыть улицы от жидкой грязи.

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