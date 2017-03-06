В московском зоопарке непривычно рано проснулись медведи

В столичном зоопарке из зимней спячки начали выходить медведи, но делают это потихоньку: пока животные не бодрые и не активные, сообщили агентству "Москва"
в пресс-службе учреждения. Другие обитатели зоопарка - тушканчики - пока продолжают спать.
Примечательно, что именно медведи обычно спят дольше всех, а просыпаются только к концу марта или в начале апреля. В этот раз же, вероятно, все-таки сыграла роль аномально теплая погода, установившаяся в городе с конца февраля. Ранее сотрудники зоопарка отмечали, что погодные аномалии не сказываются
на спячке животных.