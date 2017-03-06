В московском зоопарке непривычно рано проснулись медведи

1 марта 2017 г. Животные в зоопарке продолжили спячку, несмотря на аномальное тепло

Большинство питомцев зоопарка, как ожидается, проснется к середине марта. Пробуждение главных любителей поспать - медведей - произойдет в конце месяца или в начале апреля. Теплая погода график не ускорила.