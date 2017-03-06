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В московском зоопарке непривычно рано проснулись медведи
14 марта 2017 г. | Время публикации 19:28
Рубрики: Животные  
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В столичном зоопарке из зимней спячки начали выходить медведи, но делают это потихоньку: пока животные не бодрые и не активные, сообщили агентству "Москва" в пресс-службе учреждения. Другие обитатели зоопарка - тушканчики - пока продолжают спать.

Примечательно, что именно медведи обычно спят дольше всех, а просыпаются только к концу марта или в начале апреля. В этот раз же, вероятно, все-таки сыграла роль аномально теплая погода, установившаяся в городе с конца февраля. Ранее сотрудники зоопарка отмечали, что погодные аномалии не сказываются на спячке животных.
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