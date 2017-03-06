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Ректор МГУ объяснил замурованный под фанерой цветник заботой о растениях
14 марта 2017 г. | Время публикации 18:01 | Последние изменения 18:14
Рубрики: Городская инфраструктура, Общество  
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Moscow-Live.ru
Клумбы перед МГУ засыпали песком и накрыли фанерой, чтобы сохранить их на время проведения фестиваля "Весна", сообщает "Интерфакс" со ссылкой на ректора университета Виктора Садовничего. Работы перед зданием вуза начались в минувшие выходные и вызвали бурю возмущения в социальных сетях: пользователи окрестили происходящее уничтожением цветника.

Садовничий подчеркнул, что знает о неоднозначном отношении к фестивалю, однако мероприятие будет проводиться на городской территории, а не на территории университета. "Конечно, я потребовал, чтобы не было освещения окон, чтобы не было салюта, и чтобы этот концерт был два часа в субботу. Это то, что я мог попросить на чужой территории, смежной с МГУ", - заявил ректор, добавив, что после фестиваля клумбы будут отреставрированы.

Ранее депутат Мосгордумы Елена Русакова на своей странице в Facebook сообщила, что любые работы и мероприятия в парке МГУ запрещены законом, поскольку могут нанести ущерб памятнику садово-паркового искусства. "Закон един для всех. Кто-то из представителей мэрии говорит: "Это территория города, мы там можем делать, что хотим". Так вот, это уголовные статьи "самоуправство" и "превышение полномочий". Сначала лишите объект охранного статуса, потом устраивайте погром", - возмутилась Русакова.



Она также заметила, что власти наверняка будут обещать все восстановить, однако на это опять уйдут миллионы, которых не дождутся больницы и школы, дома и дороги. И все ради одного дня фестиваля, при том, что в городе есть множество других свободных площадей. По мнению Русаковой, от столичных чиновников необходимо потребовать, чтобы территория перед МГУ впредь никогда не рассматривалась в качестве площадки для массовых сборищ.
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