]]>
]]>
NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
14
марта
pda
Поиск
Архив

Автомобилистам и мотоциклистам раздадут 130 тысяч брошюр о правильном вождении в мотосезон
14 марта 2017 г. | Время публикации 10:00 | Последние изменения 13:13
Рубрики: Автотранспорт  
Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
 
Moscow-Live.ru
Порядка 130 тысяч брошюр о правильном вождении в период мотосезона раздадут московским автомобилистам весной 2017 года. Об этом M24.ru рассказал руководитель сообщества "МотоМосква" Андрей Иванов.

По его словам, в эти выходные стартовала акция "Мотовесна-2017", в рамках которой представители сообщества предупреждают о начале мотосезона водителей автомобилей и мотоциклистов. "Мы уже раздали шесть тысяч листовок, в течение всего марта планируем раздать еще сто тысяч", – сказал Иванов.

Кроме того, "МотоМосква" проведет беседы с водителями такси и уже договорилась о раздаче брошюр со столичной ГИБДД. А 8 апреля сотни мотоциклистов раздадут порядка двадцати-тридцати тысяч брошюр на десятках перекрестков города. Все эти меры направлены на снижение числа аварий с участием мотоциклистов

Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

Дороги
Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
14.03.2017   14:50
5
10:00 11:00 12:00 13:00 14:00
]]>
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru
liveinternet.ru: показано число просмотров за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня ]]>
Система Orphus
В Москве - Московские новости NEWSmsk.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Вторник, 14 марта 2017 г. // Последняя новость 14:50
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте NEWSmsk.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NEWSmsk.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2017 NEWSmsk.com
]]>
]]>