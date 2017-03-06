Автомобилистам и мотоциклистам раздадут 130 тысяч брошюр о правильном вождении в мотосезон Рубрики: Автотранспорт

Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter Moscow-Live.ru



По его словам, в эти выходные стартовала акция "Мотовесна-2017", в рамках которой представители сообщества предупреждают о начале мотосезона водителей автомобилей и мотоциклистов. "Мы уже раздали шесть тысяч листовок, в течение всего марта планируем раздать еще сто тысяч", – сказал Иванов.



Кроме того, "МотоМосква" проведет беседы с водителями такси и уже договорилась о раздаче брошюр со столичной ГИБДД. А 8 апреля сотни мотоциклистов раздадут порядка двадцати-тридцати тысяч брошюр на десятках перекрестков города. Все эти меры направлены на снижение числа аварий с участием мотоциклистов



Порядка 130 тысяч брошюр о правильном вождении в период мотосезона раздадут московским автомобилистам весной 2017 года. Об этом M24.ru рассказал руководитель сообщества "МотоМосква" Андрей Иванов.По его словам, в эти выходные стартовала акция "Мотовесна-2017", в рамках которой представители сообщества предупреждают о начале мотосезона водителей автомобилей и мотоциклистов. "Мы уже раздали шесть тысяч листовок, в течение всего марта планируем раздать еще сто тысяч", – сказал Иванов.Кроме того, "МотоМосква" проведет беседы с водителями такси и уже договорилась о раздаче брошюр со столичной ГИБДД. А 8 апреля сотни мотоциклистов раздадут порядка двадцати-тридцати тысяч брошюр на десятках перекрестков города. Все эти меры направлены на снижение числа аварий с участием мотоциклистов



Предыдущая статья | Следующая статья

