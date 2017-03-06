Аналитики назвали самые дешевые районы "старой Москвы" Рубрики: Недвижимость

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По словам экспертов, сейчас на рынке Москвы и Подмосковья продается около семи миллионов квадратных метров нового жилья: с 2014 года только в зоне от Третьего транспортного кольца до МКАД объем предложения вырос на 213%, с 717,7 тысячи до 1,52 миллиона квадратных метров. При этом новостройки в границах "старой" Москвы начали выигрывать конкуренцию у нового жилья в ближайшем Подмосковье, к тому же многие проекты фактически расположены по соседству.



В основном в самых дешевых столичных районах застройщики строят жилье комфорт-класса. Исключение составила Некрасовка, на территории которой возводятся только дома экономкласса. Еще один проект, представляющий этот доступный сегмент, реализуется в Солнцево. А в Южном Бутово, славящемся недорогим жильем, девелоперы реализуют один проект бизнес-класса.



Год назад в тройке лидеров рейтинга были Крюково (83,7 тысячи рублей за "квадрат"), Солнцево (99,9 тысячи рублей за "квадрат") и Некрасовка (104,6 тысячи рублейза квадрат). Сейчас же цена в Крюково выросла на 8,7% за счет готовности корпусов, а цена в Некрасовке после выхода новых корпусов цена снизилась на 8,1%. Отметим, что здесь представлен максимальный объем предложения среди представленных в рейтинге — 106,1 тысячи квадратных метров. Солнцево сместилось со второй позиции на шестую в связи с ростом средневзвешенной цены на 13,7%. На территории этого района идет активное строительство корпусов в двух масштабных проектах. Тройку лидеров в 2017 году замкнуло Ховрино.



По словам экспертов, средняя цена за квадратный метр в обзоре самых доступных районов Москвы варьировалась от 91 до 132,2 тысячи рублей за квадратный метр. При этом, например, в Химках аналогичный показатель равен 96,9 тысячи рублей, в Мытищах — 96,1 тысячи рублей, в Реутове — 97,8 тысячи рублей. Кроме того,большинство районов из рейтинга или уже имеют или в ближайшем будущем будут иметь хорошую транспортную доступность. Так, на территории района Солнцево в 2017 году введут в эксплуатацию новые станции метрополитена, в Некрасовке также планируется открытие одноименной станции метро, а в Ховрино откроется одноименный транспортно-пересадочный узел.



Напомним, что почти две трети новостроек, которые должны сдать в Москве в этом году, относятся к



Специалисты подготовили рейтинг районов в старых границах Москвы с самым дешевым предложением новостроек. Возглавило его Крюково в Зеленограде: за один "квадрат" девелоперы здесь просят в среднем 91 тысячу рублей, пишет "Московский комсомолец" По словам экспертов, сейчас на рынке Москвы и Подмосковья продается около семи миллионов квадратных метров нового жилья: с 2014 года только в зоне от Третьего транспортного кольца до МКАД объем предложения вырос на 213%, с 717,7 тысячи до 1,52 миллиона квадратных метров. При этом новостройки в границах "старой" Москвы начали выигрывать конкуренцию у нового жилья в ближайшем Подмосковье, к тому же многие проекты фактически расположены по соседству.В основном в самых дешевых столичных районах застройщики строят жилье комфорт-класса. Исключение составила Некрасовка, на территории которой возводятся только дома экономкласса. Еще один проект, представляющий этот доступный сегмент, реализуется в Солнцево. А в Южном Бутово, славящемся недорогим жильем, девелоперы реализуют один проект бизнес-класса.Год назад в тройке лидеров рейтинга были Крюково (83,7 тысячи рублей за "квадрат"), Солнцево (99,9 тысячи рублей за "квадрат") и Некрасовка (104,6 тысячи рублейза квадрат). Сейчас же цена в Крюково выросла на 8,7% за счет готовности корпусов, а цена в Некрасовке после выхода новых корпусов цена снизилась на 8,1%. Отметим, что здесь представлен максимальный объем предложения среди представленных в рейтинге — 106,1 тысячи квадратных метров. Солнцево сместилось со второй позиции на шестую в связи с ростом средневзвешенной цены на 13,7%. На территории этого района идет активное строительство корпусов в двух масштабных проектах. Тройку лидеров в 2017 году замкнуло Ховрино.По словам экспертов, средняя цена за квадратный метр в обзоре самых доступных районов Москвы варьировалась от 91 до 132,2 тысячи рублей за квадратный метр. При этом, например, в Химках аналогичный показатель равен 96,9 тысячи рублей, в Мытищах — 96,1 тысячи рублей, в Реутове — 97,8 тысячи рублей. Кроме того,большинство районов из рейтинга или уже имеют или в ближайшем будущем будут иметь хорошую транспортную доступность. Так, на территории района Солнцево в 2017 году введут в эксплуатацию новые станции метрополитена, в Некрасовке также планируется открытие одноименной станции метро, а в Ховрино откроется одноименный транспортно-пересадочный узел.Напомним, что почти две трети новостроек, которые должны сдать в Москве в этом году, относятся к высокобюджетному сегменту . Как отмечается в исследовании консалтинговой компании "Метриум Групп", проекты, которые в этом году массово вводят в эксплуатацию, начали строиться в 2013–2014 годах. Именно тогда вырос платежеспособный спрос на дорогое жилье, и девелоперы поспешили его удовлетворить. По оценке "Метриум Групп", к концу 2014 года на рынке было заявлено 17 новых проектов массового сегмента против 55 проектов бизнес- и элитного класса. Между тем к моменту окончания строительства рыночные реалии и структура спроса ощутимо изменились, и в этом году могут быть реализованы не более 39% годового объема предложения. В столице растет число ультрадешевых квартир на продажу, а девелоперы вынуждены снижать цены , поскольку признают, что завлечь покупателя больше нечем.



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