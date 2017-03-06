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МЧС призвало москвичей не выходить на улицу из-за загрязнения воздуха
14 марта 2017 г. | Время публикации 16:52
Рубрики: Экология  
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Столичное управление МЧС предупредило горожан о неблагоприятных условиях для рассеивания вредных примесей в воздухе из-за безветренной погоды. В связи с этим ведомство рекомендует избегать длительного пребывания и прогулок на улице.

Как сообщает РИА "Новости", безветренная погода продержится в Москве до 10 утра 15 марта. Ранее в столице второй день подряд было зафиксировано превышение норм сероводорода и оксида азота. Предельно допустимая концентрация местами была превышена в несколько раз.

Между тем Департамент природопользования и охраны окружающей среды утверждает, что в послеполуденные часы во вторник было отмечено снижение уровня загрязнения воздуха. "По данным на 14:00 концентрации загрязняющих веществ не превышают нормативов, установленных для максимальных разовых концентраций", - цитирует заявление ведомства агентство "Москва".
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