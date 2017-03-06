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Филармонию в парке "Зарядье" откроют через год
14 марта 2017 г. | Время публикации 13:32 | Последние изменения 14:50
Рубрики: Городская инфраструктура  
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Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
Филармония в парке "Зарядье" в центре Москвы будет открыта весной следующего года, сообщила директор по проектированию гражданских объектов АО "Мосинжпроект" Галина Гордюшина. Ее цитирует "Интерфакс".

По ее словам, в концертном зале филармонии смонтированы перекрытия, строители приступили к внешней отделке здания филармонии и остеклению. В ближайшее время планируется приступить к монтажу оборудования и внутренней отделке помещения, в целом строительство филармонии планируется завершить в марте 2018 года.

Как сообщалось, проект филармонии является одним из самых сложных объектов на территории строящегося парка, здание планируется гармонично вписать в ландшафт. С одной стороны оно будет как бы "вкопано" в холм: прогуливаясь по Псковской горке, можно будет подняться на крышу здания. Открытым останется только фасад, который сделают полностью стеклянным.

Общая площадь филармонии составит 25,2 тысячи квадратных метров. В ее состав войдут большой и малый концертный залы, а также большой открытый амфитеатр на 2500 мест и малый амфитеатр с медиафасадом. Большой зал филармонии, рассчитанный на полторы тысячи мест, дополнят два репетиционных зала, студия звукозаписи, буфет, зона отдыха с открытой террасой и подземная автомобильная парковка. Авторы проекта предложили совместить концертный зал с открытой площадкой и проводить не только живые представления, но и интерактивные трансляции из Метрополитен-оперы и с рок-концертов.
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