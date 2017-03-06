]]>
]]>
NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
14
марта
pda
Поиск
Архив

Мать снятого с очереди на жилье инвалида оштрафовали за одиночный пикет у мэрии
14 марта 2017 г. | Время публикации 14:50
Рубрики: Общество  
Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
 
Moscow-Live.ru
Тверской районный суд во вторник, 14 марта, признал виновной москвичку Елену Гаврилину в нарушении правил проведения публичных мероприятий и приговорил ее к штрафу в 10 тысяч рублей, сообщает портал "ОВД-Инфо". Гаврилина была задержана 23 декабря 2016 года во время проведения одиночного пикета у здания мэрии Москвы после того, как ее тяжелобольного сына с инвалидностью сняли с очереди на жилье.

Как сообщало агентство "Собкор", в тот день у мэрии собрались несколько активистов, которые планировали разбить цепь одиночных пикетов. Однако это успела сделать только Гаврилина с плакатом: "Власти не выполняют обязательств перед инвалидами. Требуем остановить геноцид наших семей". Вскоре появились полицейские, отвезли женщину в отделение и составили на нее протокол по статье 20.2 КоАП.

"ОВД-Инфо" отмечает, что судья во время сегодняшнего заседания отказала защите в вызове правоохранителей, которые непосредственно участвовали в задержании Гаврилиной в декабре и составляли на нее протокол об административном нарушении.
Twitter
facebook


Предыдущая статья

Дороги
Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
14.03.2017   14:50
5
10:00 11:00 12:00 13:00 14:00
]]>
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru
liveinternet.ru: показано число просмотров за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня ]]>
Система Orphus
В Москве - Московские новости NEWSmsk.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Вторник, 14 марта 2017 г. // Последняя новость 14:50
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте NEWSmsk.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NEWSmsk.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2017 NEWSmsk.com
]]>
]]>