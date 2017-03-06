Мать снятого с очереди на жилье инвалида оштрафовали за одиночный пикет у мэрии Рубрики: Общество

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Как сообщало агентство



"ОВД-Инфо" отмечает, что судья во время сегодняшнего заседания отказала защите в вызове правоохранителей, которые непосредственно участвовали в задержании Гаврилиной в декабре и составляли на нее протокол об административном нарушении. Тверской районный суд во вторник, 14 марта, признал виновной москвичку Елену Гаврилину в нарушении правил проведения публичных мероприятий и приговорил ее к штрафу в 10 тысяч рублей, сообщает портал "ОВД-Инфо" . Гаврилина была задержана 23 декабря 2016 года во время проведения одиночного пикета у здания мэрии Москвы после того, как ее тяжелобольного сына с инвалидностью сняли с очереди на жилье.Как сообщало агентство "Собкор" , в тот день у мэрии собрались несколько активистов, которые планировали разбить цепь одиночных пикетов. Однако это успела сделать только Гаврилина с плакатом: "Власти не выполняют обязательств перед инвалидами. Требуем остановить геноцид наших семей". Вскоре появились полицейские, отвезли женщину в отделение и составили на нее протокол по статье 20.2 КоАП."ОВД-Инфо" отмечает, что судья во время сегодняшнего заседания отказала защите в вызове правоохранителей, которые непосредственно участвовали в задержании Гаврилиной в декабре и составляли на нее протокол об административном нарушении.



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