Водитель "Газели" сбил мотоциклиста на востоке столицы

Мотоциклист столкнулся с "ГАЗелью" на улице Вешняковской. Как сообщает РЕН ТВ ДТП произошло накануне около 21:00 у поворота на улицу Старый Гай. Пострадавший госпитализирован, устанавливаются обстоятельства произошедшего.
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