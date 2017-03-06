Развалившуюся плитку на Манежной площади заменят на новую Рубрики: Городская инфраструктура

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Кроме того, на Манежной площади будут проводиться работы по водоотведению и ремонту инженерных систем. Процесс стартует во второй половине мая. При этом Елисеев подчеркнул, что плитка здесь была уложена в 1997 году, когда Москва праздновала свой 850-летний юбилей, и прослужила 20 лет.



Впрочем, сотрудники близлежащих кафе утверждают, что ремонт здесь все-таки проводился в конце прошлого года. Работы растянулись, и закончить к первым заморозкам строители не успели. В результате зимой под плиткой скапливался снег, а с наступлением тепла он начал таять, образуя под плиткой неравномерные пустоты. Гранитное плиточное покрытие на Манежной площади будет заменено в рамках работ по благоустройству в центре Москвы, сообщил "Интерфаксу" глава Департамента капитального ремонта Алексей Елисеев. По его словам, в планах властей провести работы по усилению и замене бетонного основания, а также по переборке гранитного мощения с частичной заменой разрушенных плит.Кроме того, на Манежной площади будут проводиться работы по водоотведению и ремонту инженерных систем. Процесс стартует во второй половине мая. При этом Елисеев подчеркнул, что плитка здесь была уложена в 1997 году, когда Москва праздновала свой 850-летний юбилей, и прослужила 20 лет.Впрочем, сотрудники близлежащих кафе утверждают, что ремонт здесь все-таки проводился в конце прошлого года. Работы растянулись, и закончить к первым заморозкам строители не успели. В результате зимой под плиткой скапливался снег, а с наступлением тепла он начал таять, образуя под плиткой неравномерные пустоты.



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