"Ночь театров" в Москве пройдёт 26 марта Рубрики: Культура

Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы



Стартует "Ночь театров" в 22:00 на Московском культурном форуме в Манеже. Там посетители увидят постановки Центра драматургии и режиссуры о четырех эпохах – революции, Великой Отечественной войне, оттепели и наших днях. Фрагменты из своих самых знаменитых спектаклей в Манеже покажут Театр оперетты (спектакль "Вольный ветер мечты"), Театр Романа Виктюка ("Федра" и "Венецианка"), Театр имени Маяковского (зарисовки из 95-летней истории театра). В перерывах между постановками перед гостями будут выступать артисты Мастерской Петра Фоменко, театра "Практика" и "Гоголь-центра". В завершение "Ночи театров" в Манеже коллектив театра "Балет Москва" представит фрагмент спектакля "Кафе Идиот" – лауреата премии "Золотая маска".



В театре "Содружество актёров Таганки" пройдёт спектакль по мотивам пьесы Михаила Булгакова "Бег", в ходе которого зрителям предложат разделиться на две группы, каждая из которых совершит путешествие по ночным пространствам театра. Одну из этих групп поведут за собой "красноармейцы", а другую — "белогвардейцы". Они встретятся в финале - в большом зале театра, где на огромный экран на сцене будут проецироваться исторические снимки вместе с фотографиями спектакля "Бег".



Предпремьерную читку сцен из спектакля "Ревизор" можно будет увидеть на сцене Московского театра Et Cetera под руководством Александра Калягина. А в Театре на Таганке представят спектакль "Петербург" по роману Андрея Белого. В Театре на Юго-Западе дадут два спектакля: "Москва — Петушки" по одноимённой поэме Венедикта Ерофеева и моноспектакль по роману Нодара Думбадзе "Я, бабушка, Илико и Илларион". В Московском молодёжном театре под руководством Вячеслава Спесивцева покажут спектакль "Как закалялась сталь", а театр "Глас" — на литературно-историческую постановку "Великая княгиня Е.Ф. Романова".



В этот день можно будет побывать на встрече с худруком "Современника" Галиной Волчек, а также актером Театра на Малой Бронной Геннадием Сайфулиным. В театре "Модерн" пройдет вечер памяти актера Алексея Петренко. Вспоминать о знаменитом артисте будут Лариса Гузеева, Анна Ардова, Екатерина Волкова, певица Нинель Шацкая, Валерий Баринов и Александр Пашутин, а также композитор Владимир Дашкевич. Также в рамках акции можно будет побывать за кулисами "Ленкома", а в "Школе современной пьесы" прогулка по закулисью будет совмещена с караоке – после экскурсии по театру гости смогут спеть вместе с артистами революционные песни.



Детям будет интересно побывать на познавательных экскурсиях в театральных залах, костюмерных и гримёрках в Театре кошек Куклачёва, "Уголке Дедушки Дурова", Детском театре эстрады, Московском театре теней, Московском театре кукол, Московском детском камерном театре кукол, "Театриуме на Серпуховке" и Московском драматическом сказочном театре. Гостям покажут, как к спектаклям готовят декорации и одежду, где живут и как репетируют животные, играющие на сцене, как создаются куклы для представлений и что находится по ту сторону ширмы в постановках, где играют тени. Эти мероприятия в детских театрах пройдут с 18:00 до 20:00. "Ночь театров" в этом году пройдет 26 марта. Как сообщает портал мэра и правительства Москвы , специальные программы в рамках акции представят около 60 городских театров. Их можно посетить бесплатно,предварительно зарегистрировавшись. Запись откроется 20 марта в 12:00.Стартует "Ночь театров" в 22:00 на Московском культурном форуме в Манеже. Там посетители увидят постановки Центра драматургии и режиссуры о четырех эпохах – революции, Великой Отечественной войне, оттепели и наших днях. Фрагменты из своих самых знаменитых спектаклей в Манеже покажут Театр оперетты (спектакль "Вольный ветер мечты"), Театр Романа Виктюка ("Федра" и "Венецианка"), Театр имени Маяковского (зарисовки из 95-летней истории театра). В перерывах между постановками перед гостями будут выступать артисты Мастерской Петра Фоменко, театра "Практика" и "Гоголь-центра". В завершение "Ночи театров" в Манеже коллектив театра "Балет Москва" представит фрагмент спектакля "Кафе Идиот" – лауреата премии "Золотая маска".В театре "Содружество актёров Таганки" пройдёт спектакль по мотивам пьесы Михаила Булгакова "Бег", в ходе которого зрителям предложат разделиться на две группы, каждая из которых совершит путешествие по ночным пространствам театра. Одну из этих групп поведут за собой "красноармейцы", а другую — "белогвардейцы". Они встретятся в финале - в большом зале театра, где на огромный экран на сцене будут проецироваться исторические снимки вместе с фотографиями спектакля "Бег".Предпремьерную читку сцен из спектакля "Ревизор" можно будет увидеть на сцене Московского театра Et Cetera под руководством Александра Калягина. А в Театре на Таганке представят спектакль "Петербург" по роману Андрея Белого. В Театре на Юго-Западе дадут два спектакля: "Москва — Петушки" по одноимённой поэме Венедикта Ерофеева и моноспектакль по роману Нодара Думбадзе "Я, бабушка, Илико и Илларион". В Московском молодёжном театре под руководством Вячеслава Спесивцева покажут спектакль "Как закалялась сталь", а театр "Глас" — на литературно-историческую постановку "Великая княгиня Е.Ф. Романова".В этот день можно будет побывать на встрече с худруком "Современника" Галиной Волчек, а также актером Театра на Малой Бронной Геннадием Сайфулиным. В театре "Модерн" пройдет вечер памяти актера Алексея Петренко. Вспоминать о знаменитом артисте будут Лариса Гузеева, Анна Ардова, Екатерина Волкова, певица Нинель Шацкая, Валерий Баринов и Александр Пашутин, а также композитор Владимир Дашкевич. Также в рамках акции можно будет побывать за кулисами "Ленкома", а в "Школе современной пьесы" прогулка по закулисью будет совмещена с караоке – после экскурсии по театру гости смогут спеть вместе с артистами революционные песни.Детям будет интересно побывать на познавательных экскурсиях в театральных залах, костюмерных и гримёрках в Театре кошек Куклачёва, "Уголке Дедушки Дурова", Детском театре эстрады, Московском театре теней, Московском театре кукол, Московском детском камерном театре кукол, "Театриуме на Серпуховке" и Московском драматическом сказочном театре. Гостям покажут, как к спектаклям готовят декорации и одежду, где живут и как репетируют животные, играющие на сцене, как создаются куклы для представлений и что находится по ту сторону ширмы в постановках, где играют тени. Эти мероприятия в детских театрах пройдут с 18:00 до 20:00.



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