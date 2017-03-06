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Посетителей торговых центров научат правильно беречься от мошеннических интернет-магазинов
14 марта 2017 г. | Время публикации 11:14 | Последние изменения 13:16
Рубрики: Общество  
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Moscow-Live.ru
С 14 по 28 марта защитники прав потребителей проведут выездные консультации. К специалистам смогут обратиться в том числе горожане, которые пострадали от недобросовестных онлайн-магазинов. Как сообщается на сайте мэра и правительства Москвы, эксперты столичного управления Роспотребнадзора проконсультируют горожан в 11 крупных торговых центрах с 14 по 28 марта с 12:00 до 19:00. Особое внимание эксперты обещают уделять онлайн-шопингу, обмену и возврату покупок, сделанных в российских и зарубежных интернет-магазинах.

Специалисты посоветуют, как выбрать качественные товары, одежду, обувь и продукты питания. Кроме того, они расскажут, как правильно оформлять претензии и жалобы, если был продан поддельный или бракованный товар, если услуги не были оказаны или их оказали не в полном объёме. Выездные консультации приурочены ко Всемирному дню защиты прав потребителей, который отмечается 15 марта.

14 марта консультации пройдут в торговом центре "Золотой Вавилон", а 15 марта - в ТРЦ "Калейдоскоп", ТЦ "Гагаринский" (улица Вавилова, дом 3), торговых центрах "Горбушка", "Перовский", "Рио" и магазине "М.Видео" (Славянский бульвар, дом 13, корпус 1). 17 марта консультации пройдут в ТЦ "Райкин Плаза", 22 марта - в ТЦ "Капитолий Марьина Роща", 24 марта - в ТЦ "Савёловский", а 28 марта - в ТЦ "Медведковский". В конце беседы все желающие получат памятки с простыми советами, как защищать свои права и не совершать ошибок при покупках в обычных и в интернет-магазинах.

Случаи мошенничества, связанные с интернет-магазинами, в столице не редкость. В конце февраля "Почта России" выявила в Москве банду интернет-мошенников, отправлявших покупателям кирпичи и стаканы вместо компьютеров и смартфонов. По данным правоохранительных органов, мошенники регулярно открывали в интернете онлайн-магазины, предлагая компьютеры, мобильные телефоны и различную оргтехнику по низким ценам. Эти сайты, как правило, существовали не более одного месяца. За это время мошенники успевали набрать заказов на несколько миллионов рублей. Однако в почтовых отправлениях клиентам приходили кирпичи, бутылки с водой и граненые стаканы, в зависимости от веса заказанного товара. В совершении мошеннических действий подозреваются не менее пяти человек, в отношении них возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество", общая сумма причиненного ущерба исчисляется десятками миллионов рублей.

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Вторник, 14 марта 2017 г. // Последняя новость 14:50
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