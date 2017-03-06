В центре Москвы 15 марта ограничат движение из-за репетиции парада Победы Рубрики: Автотранспорт

Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter Агентство городских новостей "Москва"



Как отмечает ведомство, ограничения будут действовать с 7 до 9:30 утра на участке проезда Девичьего поля от перекрестка с улицей Плющиха до перекрестка с Новоконюшенным переулком. "Госавтоинспекция столицы обращается ко всем водителям с убедительной просьбой быть предельно внимательными, заранее выбирать альтернативные маршруты движения, строго выполнять предписания дорожных знаков, требования и указания сотрудников ДПС", - подчеркнули в полиции. Утром в среду, 15 марта, на одной из улиц в центре Москвы будет ограничено движение в связи с репетицией парада Победы на Красной площади, сообщается на сайте столичного управления МВД.Как отмечает ведомство, ограничения будут действовать с 7 до 9:30 утра на участке проезда Девичьего поля от перекрестка с улицей Плющиха до перекрестка с Новоконюшенным переулком. "Госавтоинспекция столицы обращается ко всем водителям с убедительной просьбой быть предельно внимательными, заранее выбирать альтернативные маршруты движения, строго выполнять предписания дорожных знаков, требования и указания сотрудников ДПС", - подчеркнули в полиции.



Предыдущая статья | Следующая статья

