Учитель танцев арестован на юго-востоке столицы по обвинению в педофилии Рубрики: Криминал

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Родители детей обратились в правоохранительные органы с заявлением, после чего следователи Главного следственного управления возбудили уголовное дело. Мужчина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. в ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста) и ст. 135 УК РФ (развратные действия). Он проверяется на причастность к совершению аналогичных преступлений. 65-летний преподаватель танцев обвиняется в насильственных действиях сексуального характера по отношению к ученицам. Как сообщается на сайте Главного следственного управления Следственного комитета по Москве, с 2015 по 2016 годы мужчина, заменяя преподавателя танцев в образовательном учреждени в Юго-Восточном округе, неоднократно совершил в отношении обучающихся девочек насильственные и развратные действия сексуального характера.Родители детей обратились в правоохранительные органы с заявлением, после чего следователи Главного следственного управления возбудили уголовное дело. Мужчина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. в ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста) и ст. 135 УК РФ (развратные действия). Он проверяется на причастность к совершению аналогичных преступлений.



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