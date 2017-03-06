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Учитель танцев арестован на юго-востоке столицы по обвинению в педофилии
14 марта 2017 г. | Время публикации 14:05 | Последние изменения 14:51
Рубрики: Криминал  
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Global Look Press
65-летний преподаватель танцев обвиняется в насильственных действиях сексуального характера по отношению к ученицам. Как сообщается на сайте Главного следственного управления Следственного комитета по Москве, с 2015 по 2016 годы мужчина, заменяя преподавателя танцев в образовательном учреждени в Юго-Восточном округе, неоднократно совершил в отношении обучающихся девочек насильственные и развратные действия сексуального характера.

Родители детей обратились в правоохранительные органы с заявлением, после чего следователи Главного следственного управления возбудили уголовное дело. Мужчина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. в ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста) и ст. 135 УК РФ (развратные действия). Он проверяется на причастность к совершению аналогичных преступлений.
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Вторник, 14 марта 2017 г. // Последняя новость 14:50
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