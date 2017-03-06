Врачи рассказали о возможной причине смерти женщины после пластической операции Рубрики: Общество

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Напомним, 48-летняя пациентка одной из клиник, расположенной по улице Ольховской,



Специалисты в области пластической хирургии не исключают, что женщине могли ошибочно ввести большую дозу лидокаина. Кроме того, через сутки после операции чаще всего возникает тромбоэмболия, когда тромб образуется внутри сосудов и попадает в головной мозг, в сердце или легкие. Также некоторые пациенты утаивают свои заболевания или приносят поддельные анализы: на этот случай в клиниках всегда страхуются, предупреждая пациента о последствиях. А получить компенсацию жертвы пластической хирургии или их родственники могут только в случае установления факта врачебной ошибки, что бывает крайне редко. Следователи продолжают проверку по факту гибели женщины после пластической операции. Замгендиректора по клинико-экспертной работе Института хирургии Михаил Павлюк заявил телеканалу "Москва 24" , что внутренняя проверка не установила связи между действиями сотрудников и смертью пациентки.Напомним, 48-летняя пациентка одной из клиник, расположенной по улице Ольховской, почувствовала себя плохо на следующий день после операции, которая прошла 11 марта. По информации СМИ, ей делали подтяжку век. Женщину экстренно доставили в реанимацию, однако спасти ее не смогли. Как сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова, смерть могла наступить вследствие нарушения работы сердечно-сосудистой системы.Специалисты в области пластической хирургии не исключают, что женщине могли ошибочно ввести большую дозу лидокаина. Кроме того, через сутки после операции чаще всего возникает тромбоэмболия, когда тромб образуется внутри сосудов и попадает в головной мозг, в сердце или легкие. Также некоторые пациенты утаивают свои заболевания или приносят поддельные анализы: на этот случай в клиниках всегда страхуются, предупреждая пациента о последствиях. А получить компенсацию жертвы пластической хирургии или их родственники могут только в случае установления факта врачебной ошибки, что бывает крайне редко.



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