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Четверо мужчин провалились под лед Москвы-реки, пытаясь сократить путь от метро
14 марта 2017 г. | Время публикации 16:16 | Последние изменения 17:19
Рубрики: Происшествия  
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ГУ МЧС России по г. Москве
На северо-западе столицы четверо рыбаков провалились под лед при попытке пройти по замерзшей Москве-реке, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Департамента по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям.

Инцидент произошел в районе станции метро "Мякинино" около 14:00. Прибывшие на место происшествия на катере на воздушной подушке сотрудники МЧС спасли мужчин, замерзших от ледяной воды, и передали их врачам скорой помощи. По словам собеседника агентства, потерпевшие пошли по льду, чтобы сократить путь от метро.
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