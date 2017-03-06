В столице вновь зафиксировано превышение норм сероводорода

Воздух в нескольких районах столицы в ночные и утренние часы вторника загрязнен сероводородом и оксидом азота, предельно допустимая концентрация местами превышена в несколько раз, сообщает "Интерфакс"
со ссылкой на данные ГПБУ "Мосэкомониторинг".
По данным автоматических станций мониторинга, в Люблино (улица Головачева) концентрация сероводорода ночью была превышена в 3,15 раза, концентрация оксида азота - в 1,43 раза. Уровень содержания сероводорода в районе Выхино-Жулебино ночью превышал допустимый в 2,73 раза, в районе Капотня - в 1,24 раза, в районе Люблино (улица Совхозная) - в 1,2 раза, в Рязанском районе - в 1,36 раза.
Незначительное превышение норм оксида азота фиксировалось в районах Выхино-Жулебино, Люблино, а также на юге столице - на Пролетарском проспекте и в Гурьевском проезде. Повышенное содержание уровня вредных веществ отмечается в столице вторые сутки подряд
. В ночь на понедельник уровень сероводорода в Люблино превышал допустимый в 2,36 раза, в Рязанском районе - в 2,74 раза, Капотне - в 1,34 раза.