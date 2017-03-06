В столице вновь зафиксировано превышение норм сероводорода

13 марта 2017 г. Концентрация сероводорода на юго-востоке Москвы почти в два раза превысила допустимые значения

Самые большие проблемы с загрязнением воздуха испытал район Люблино. Превышением допустимого уровня вредных веществ, по традиции, отметилась и Капотня. Между тем в Подмосковье объявлена первая степень экологической опасности.