Число занимающихся спортом москвичей выросло вдвое за шесть лет

7 марта 2017 г. Жители Митино вложили 40 миллионов рублей в несуществующий фитнес-клуб

Клуб в Митино обещали открыть еще осенью, но рабочие на стройке даже не появляются. Руководство от клиентов не скрывается, деньги обещает вернуть по мере сил, но суды и полиция уже завалены исками и заявлениями.