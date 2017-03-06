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Для предпринимателей проведут бесплатные семинары по размещению вывесок за ТТК
14 марта 2017 г. | Время публикации 09:26 | Последние изменения 13:12
Рубрики: Городская инфраструктура  
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Moscow-Live.ru
В течение двух с половиной месяцев в Москве будут проводиться бесплатные семинары для предпринимателей по требованиям к вывескам за пределами Третьего транспортного кольца. Об этом сообщает интернет-портал мэра и правительства города.

Напомним, в соответствии с правилами, вывески не должны располагаться выше линии второго этажа, закрывать исторические фасады, оконные и дверные проемы, витрины и витражи. Также действует запрет на размещение динамических постеров, баннеров и мигающих элементов. Эти правила действуют в центре столицы с 2013 года, а с 1 июля этого года вступают в силу за пределами ТТК.

В помощь бизнесу уже опубликованы архитектурно-художественные концепции размещения вывесок на 41 крупной улице за ТТК. Проекты концепций вывесок для 86 улиц будут в ближайшее время опубликованы на сайте Москомархитектуры в разделе "Для специалистов": их внешний вид разработан с учетом особенностей каждого конкретного здания. Предприниматели смогут изучить их и задать интересующие вопросы экспертам ведомства. В список из 86 улиц попали наиболее "загрязненные" вывесками территории, например улица Люблинская, которая проходит через три района города. Также в перечне есть улицы Зеленограда и ТиНАО.

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