Для предпринимателей проведут бесплатные семинары по размещению вывесок за ТТК

В течение двух с половиной месяцев в Москве будут проводиться бесплатные семинары для предпринимателей по требованиям к вывескам за пределами Третьего транспортного кольца. Об этом сообщает интернет-портал
мэра и правительства города.
Напомним, в соответствии с правилами, вывески не должны располагаться выше линии второго этажа, закрывать исторические фасады, оконные и дверные проемы, витрины и витражи. Также действует запрет на размещение динамических постеров, баннеров и мигающих элементов. Эти правила действуют в центре столицы с 2013 года, а с 1 июля этого года вступают в силу за пределами ТТК
.
В помощь бизнесу уже опубликованы архитектурно-художественные концепции размещения вывесок на 41 крупной улице за ТТК. Проекты концепций вывесок для 86 улиц будут в ближайшее время опубликованы на сайте Москомархитектуры в разделе "Для специалистов": их внешний вид разработан с учетом особенностей каждого конкретного здания
. Предприниматели смогут изучить их и задать интересующие вопросы экспертам ведомства. В список из 86 улиц попали наиболее "загрязненные" вывесками территории, например улица Люблинская, которая проходит через три района города. Также в перечне есть улицы Зеленограда и ТиНАО.