Для предпринимателей проведут бесплатные семинары по размещению вывесок за ТТК

31 мая 2016 г. Вывески в Москве подберут индивидуально для каждого здания

Москомархитектуры разработает новый внешний вид вывесок с учетом исторической значимости и стилистических особенностей каждого здания. При разработке скорректируют правила благоустройства и охраны объектов культурного наследия.