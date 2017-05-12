В Госдуме пообещали отдельные квартиры жителям коммуналок, попадающих под реновацию

4 мая 2017 г. "Яблоко": ветхие общежития остались за бортом реновации

В списки попал дом, расселенный в прошлом году, тогда как два других не менее ветхих дома из программы исключены. А несколько десятков общежитий, у жильцов которых заканчиваются договоры соцнайма, расселять не собираются вовсе.