В Госдуме пообещали отдельные квартиры жителям коммуналок, попадающих под реновацию

Жители коммуналок в рамках программы реновации московского жилфонда получат небольшие, но отдельные квартиры. Об этом, как передает ТАСС, накануне заявил зампредседателя Госдумы Петр Толстой на митинге жителей Юго-Восточного административного округа, чьи дома не попали в предварительные списки программы.
"Уже сегодня можно сказать точно: коммуналки будут расселены", - заявил депутат, не обращая внимания на то, что в законопроекте о реновации данный пункт пока отсутствует. "Закон Москвы не позволит людей из коммуналки переселить опять в коммуналку. Будет небольшое, но отдельное жилье. Расселение коммуналок - это одна из целей программы", - сказал Толстой.
Он также отметил, что в настоящий момент решается вопрос о единовременном переходе права собственности со старой квартиры на новую. "У кого есть ипотечный кредит, это тоже будет предусмотрено законом: ипотечный залог будет переведен со старой квартиры на новую, по этому вопросу правительство Москвы уже провело предварительные переговоры с представителями банковского сообщества", - добавил парламентарий.
В пятницу мэр Москвы Сергей Собянин одобрил идею подготовки отдельного городского законопроекта
по реновации, где будут прописаны гарантии для переселенцев. В частности, Собянин предложил закрепить в городском законе переселение москвичей исключительно в районы проживания, право на равноценную площадь, "более четкие" гарантии судебной защиты, "вопросы самой реновации", гарантию предоставления квартир комфорт-класса, помощь при переселении гражданам в сложной жизненной ситуации, ветеранам и инвалидам.
Он также предложил прописать в городском законе норму, по которой общежития и коммуналки могут попадать в программу реновации "по общему правилу", то есть путем голосования. "Если даже они не попали в список для голосования, они могут собраться, принять на общем собрании решение, если две трети проголосуют, такие дома можем включить в проект программы", – пояснил Собянин.
Напомним, первоначальный "сносной список" был составлен таким образом, что в него не попали
многие ветхие дома, а также десятки общежитий, зато нашлось место зданиям, которые не вызывают нареканий жильцов. В московском отделении партии "Яблоко" указывали, что самые старые и ветхие дома столицы никто расселять не собирается, но "собираются насильно депортировать тех, кто живет в хороших домах, которые простоят еще 100 лет".