Москвичи призвали мэрию не сносить, а восстановить уникальную эскалаторную галерею у метро "Воробьевы горы" Общество Рубрики: Архитектура

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Как говорится в петиции на сайте



Сейчас же от станции "Воробьевы горы" на улицу Косыгина можно попасть только пешком через лесопарк, поднявшись по обходным тропинкам или воспользоваться платной канатной дорогой, которая находится далеко от станции.



"В последнее время только и слышишь в СМИ, что в городе действует программа "Доступная среда". Где же эта доступная среда для пожилых людей, инвалидов, мам с колясками и велосипедистов? Город должен быть действительно доступным не на словах, а на деле!", - говорится в петиции.



Эскалаторная галерея, открытая 22 июля 1959 года, была сооружена по типовому проекту одновременно со станцией метро и была оборудована трехленточным эскалатором. Она имела два вестибюля - верхний (на ул. Косыгина) и нижний (в парке). До станции пассажирам приходилось идти по существующим парковым тропинкам (около 250 метров по ровной дорожке). После закрытия станции метро в 1983 году эскалаторная галерея некоторое время еще работала, но потом была закрыта. И после реконструкции станции уже не была восстановлена.



Мало того, в конце 2017 года галерею планируют снести.



"Восстановите старую эскалаторную галерею с интеграцией в нее нескольких лифтовых холлов для пожилых людей, инвалидов, мам с колясками и велосипедистов. Либо снесите старую галерею и постройте новую на месте старой с включением в галерею лифтовых холлов. Дизайн галереи можно оставить и советского образца, но можно придумать и новый дизайн-проект", - говорится в петиции.



Напомним, у столичных властей ранее существовали планы по реконструкции этой галереи - в 2000 году было подписано постановление правительства Москвы о проведении восстановительных работ, однако в 2005 в связи со "сложностью, особыми условиями и высокой стоимостью реконструкции" решение о восстановлении эскалатора было отменено. Дело в том, что галерея, как, впрочем, и сама станция, находится в проблемной оползневой зоне. К началу 80-х годов из-за оползней и смещения горных пород стены галереи покрылись трещинами, и с тех пор она стала постепенно приходить в аварийное состояние.



Вот уже почти четверть века уникальная эскалаторная галерея заброшена и медленно разрушается, ныне представляя собой фактически руины.



Эта гордость советской инженерой мысли не только вошла в историю города, но и осталась в мировом кинематографе - ее запечатлели в нескольких художественных фильмах, в том числе итальяно-советской картине "Подсолнухи" с Софи Лорен и Марчелло Мастроянни в главных ролях. В нем героиня легендарной актрисы не может забыть своего любимого мужа и через много лет после окончания войны отправляется на его поиски в Советский Союз.



Москвичи призвали власти столицы и правительство РФ не сносить, а восстановить один из самых интересных объектов, оставшийся после эпохи развитого социализма - эскалаторную галерею станции метро "Воробьевы горы" (ранее "Ленинские горы"). C 1959 по 1988 год она доставляла пассажиров от южного выхода станции и парка на улицу Косыгина и обратно.Как говорится в петиции на сайте Change.org , в 2017 году Москве предстоит принять Кубок Конфедераций по футболу, а в 2018 году - Чемпионат Мира по футболу, а роль этого исторического эскалатора нельзя недооценивать - и болельщикам, и туристам такая эскалаторная галерея была бы крайне удобна.Сейчас же от станции "Воробьевы горы" на улицу Косыгина можно попасть только пешком через лесопарк, поднявшись по обходным тропинкам или воспользоваться платной канатной дорогой, которая находится далеко от станции."В последнее время только и слышишь в СМИ, что в городе действует программа "Доступная среда". Где же эта доступная среда для пожилых людей, инвалидов, мам с колясками и велосипедистов? Город должен быть действительно доступным не на словах, а на деле!", - говорится в петиции.Эскалаторная галерея, открытая 22 июля 1959 года, была сооружена по типовому проекту одновременно со станцией метро и была оборудована трехленточным эскалатором. Она имела два вестибюля - верхний (на ул. Косыгина) и нижний (в парке). До станции пассажирам приходилось идти по существующим парковым тропинкам (около 250 метров по ровной дорожке). После закрытия станции метро в 1983 году эскалаторная галерея некоторое время еще работала, но потом была закрыта. И после реконструкции станции уже не была восстановлена.Мало того, в конце 2017 года галерею планируют снести."Восстановите старую эскалаторную галерею с интеграцией в нее нескольких лифтовых холлов для пожилых людей, инвалидов, мам с колясками и велосипедистов. Либо снесите старую галерею и постройте новую на месте старой с включением в галерею лифтовых холлов. Дизайн галереи можно оставить и советского образца, но можно придумать и новый дизайн-проект", - говорится в петиции.Напомним, у столичных властей ранее существовали планы по реконструкции этой галереи - в 2000 году было подписано постановление правительства Москвы о проведении восстановительных работ, однако в 2005 в связи со "сложностью, особыми условиями и высокой стоимостью реконструкции" решение о восстановлении эскалатора было отменено. Дело в том, что галерея, как, впрочем, и сама станция, находится в проблемной оползневой зоне. К началу 80-х годов из-за оползней и смещения горных пород стены галереи покрылись трещинами, и с тех пор она стала постепенно приходить в аварийное состояние.Вот уже почти четверть века уникальная эскалаторная галерея заброшена и медленно разрушается, ныне представляя собой фактически руины.Эта гордость советской инженерой мысли не только вошла в историю города, но и осталась в мировом кинематографе - ее запечатлели в нескольких художественных фильмах, в том числе итальяно-советской картине "Подсолнухи" с Софи Лорен и Марчелло Мастроянни в главных ролях. В нем героиня легендарной актрисы не может забыть своего любимого мужа и через много лет после окончания войны отправляется на его поиски в Советский Союз.



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