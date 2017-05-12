СМИ сообщили о гибели дорогостоящих лип, посаженных на Тверской в конце прошлого года

7 ноября 2016 г. Блогер: высаженные на Тверской липы были оплачены властями дважды

Блогер Иван Ежиков считает, что на липы, высаженные на Тверской улице, было потрачено вдвое больше денег, чем требовалось. В мэрии данную ситуацию прокомментировали в привычном для себя стиле.