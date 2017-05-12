СМИ сообщили о гибели дорогостоящих лип, посаженных на Тверской в конце прошлого года

Посаженные в прошлом году на Тверской улице липы не смогли пережить суровые московские погодные условия, сообщает ИА REGNUM
. Однако такое развитие событий прогнозировалось, поскольку неокрепшие деревья появились на крупнейшей улице Москвы в конце осени, перед сильными морозами. Бюджету столицы такая ошибка стоила миллионов рублей.
Напомним, в ноябре прошлого года на Тверской появилась 91 липа. Сейчас, когда деревья по всей Москве покрылись зеленью, уже очевидно, что дорогостоящие липы засохли. По данным агентства, коммунальщики уже начали работы по ликвидации погибших растений. Официальных заявлений на этот счет столичные власти, заключившие сомнительный контракт на озеленение города, пока не делали.
Между тем на портале мэрии появилась информация, что комплекс городского хозяйства установил вокруг лип гранитные бордюры, чтобы предотвратить размывание грунта и защитить землю от грязи с тротуаров и дорог. В сообщении о гибели деревьев ничего не сказано
, а, напротив, говорится о "ветроустойчивости и морозостойкости" лип сорта паллида.
Отметим, что сама высадка деревьев также сопровождалась скандалами. Так, юрист Иван Ежиков заметил, что согласно сайту госзакупок мэрия оплатила высадку лип на Тверской дважды
, двум разным компаниям. Попытки обратиться за комментарием мэрии большими успехами не увенчались: вместо ответов Ежиков получил типичные отписки.
На ситуацию с липами обратил внимание и Фонд борьбы с коррупцией, основанный оппозиционером Алексеем Навальным. В ФБК заметили, что на Тверской улице были высажены лишь 106 деревьев вместо 111 (14 яблонь, 96 лип и 1 дуб), прописанных в контракте: 5 лип загадочным образом пропали
. Поскольку власти решили закупать деревья не в России, а в Германии в среднем по 260 тысяч рублей за штуку, то стоимость пропавших деревьев составляет 1 миллион 285 тысяч рублей. По мнению Навального, вся эта дорогостоящая растительность осела на дачах московских чиновников.