Жители столицы с помощью многотысячного митинга против реновации смогли докричаться до мэрии

Состоявшийся в воскресенье в центре Москвы митинг против законопроекта о реновации показал столичным властям, что считаться с мнением недовольных программой сноса им все-таки придется. Об этом, в частности, свидетельствует заявление мэра города Сергея Собянина, сделанное меньше чем через час после акции на проспекте Академика Сахарова.
Градоначальник на своей странице в социальной сети "ВКонтакте"
подчеркнул, что мэрия "внимательно отнесется ко всем содержательным заявлениям, прозвучавшим на митингах, в том числе противников программы". Под эту фразу, впрочем, попадают и митинги за программу сноса, которые зачастую организованы провластными движениями. "В ходе работы над проектом мнения москвичей будут максимально учтены", - заключил Собянин.
В Совете по правам человека при президенте РФ признали
, что акция собрала большое количество участников. "Мероприятие в целом прошло спокойно, организаторы прекрасно взаимодействовали с представителями органов правопорядка. В то же время участников было настолько много, что это, казалось, затрудняет возможности самой площади, но при этом все было корректно", - отметил член СПЧ Кирилл Кабанов.
Согласно официальным данным, озвученным московским управлением МВД, акцию посетили около 8 тысяч участников. Независимая организация "Белый счетчик" утверждает, что в митинге приняли участие 20,2 тысячи человек. Организаторы и вовсе утверждают, что на их акции присутствовало около 30 тысяч граждан. Серьезных инцидентов удалось избежать, а задержан был только один митингующий. По заявлению активиста, его задержали за постер, на котором говорилось о том, что "увеличение Москвы на 3 миллиона - это преступление".
На кадрах, сделанных при помощи беспилотника, отчетливо видно, как проходят в Москве санкционированные митинги - в огороженном металлическими заграждениями загоне:
В ходе митинга муниципальный депутат от Гагаринского района Елена Русакова призвала жителей Москвы сопротивляться "действиям строительного лобби", а ее коллега из района Зюзино Константин Янкаускас назвал действия властей "грязной игрой", а заодно призвал Собянина подать в отставку. Эксперты, напомним, неоднократно называли программу реновации в ее нынешнем виде неконституционной
.
На митинге также выступил руководитель совета Союза московских архитекторов по градостроительному развитию Москвы Марк Гурари. "Наш совет рассмотрел предложения по поправкам к закону. Застройщики, которые будут выполнять работы, говорят, что, чтобы окупить снос и строительство, нужно построить нового жилья в 1,5 - 5 раз больше. Это значит, что на той же территории будет жить до 5 раз больше людей. Значит, хуже будет освещенность, не хватит места для спортивных и детских площадок, для парковок, для инфраструктуры", - цитирует слова архитектора ИА REGNUM
.
Напомним, недавно Собянин одобрил идею подготовки отдельного городского законопроекта, где будут прописаны гарантии для переселенцев. Градоначальник предложил закрепить в документе переселение москвичей исключительно в районы проживания, право на равноценную площадь, "более четкие" гарантии судебной защиты, "вопросы самой реновации", гарантию предоставления квартир комфорт-класса, помощь при переселении гражданам в сложной жизненной ситуации, ветеранам и инвалидам. Впрочем, пока это лишь обещания, которые не закреплены в официальных документах, а начать голосовать за снос или против жителям Москвы предстоит уже 15 мая.