В Москве выявили "серую" схему закупок для строительства пересадочных узлов метрополитена Метрополитен Рубрики: Городская инфраструктура

Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы



Как сообщается на сайте



"К нам обратились участники торгов с просьбой провести анализ открытого конкурса, объявленного в марте 2017 года с начальной (максимальной) ценой контракта 69,8 млрд руб. Согласно сведениям заявителей, данный конкурс предназначался другой компании. По довольно странному стечению обстоятельств впоследствии конкурс был признан несостоявшимся. Заказчик - АО "Мисинжпроект" (организация, собственником которой на 100% является департамент строительства Москвы) - отклонил две заявки, а с единственным участником, допущенным до торгов, заключать договор не стал", - рассказал член регионального штаба ОНФ в Москве Илья Свиридов.



Интересно, что среди компаний, направивших заявки на участие в тендере, была и дочерняя компания заказчика, с самым высоким ценовым предложением в 68 млрд руб. Это вызвало серьезные сомнения в прозрачности закупок. Поэтому ОНФ еще на стадии проведения конкурса обратился в Федеральную антимонопольную службу с просьбой проконтролировать ход торгов.



В итоге конкурс не состоялся, договор с единственным допущенным участником не был заключен по немотивированным причинам. Однако заказчик по каким-то причинам умышленно не использовал возможность сэкономить при строительстве более 7,5 млрд руб.



ОНФ намерен обратиться к мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой дать поручение провести проверку закупочной деятельности заказчика. Соответствующее обращение направлено также в Счетную палату РФ. В Москве выявлена новая "серая" схема закупок для строительства перегонных тоннелей на двух участках третьего пересадочного контура московского метрополитена: станция "Хорошевская" - станция "Можайская" и станция "Проспект Вернадского" – станция "Можайская".Как сообщается на сайте ОНФ (Общероссийского народного фронта), выявленный способ проведения сомнительных закупок в экспертном сообществе имеет название "проигравший победитель". При этом данные манипуляции при проведении закупок могли бы обойтись для Москвы бюджетными потерями более чем в 7,5 млрд руб."К нам обратились участники торгов с просьбой провести анализ открытого конкурса, объявленного в марте 2017 года с начальной (максимальной) ценой контракта 69,8 млрд руб. Согласно сведениям заявителей, данный конкурс предназначался другой компании. По довольно странному стечению обстоятельств впоследствии конкурс был признан несостоявшимся. Заказчик - АО "Мисинжпроект" (организация, собственником которой на 100% является департамент строительства Москвы) - отклонил две заявки, а с единственным участником, допущенным до торгов, заключать договор не стал", - рассказал член регионального штаба ОНФ в Москве Илья Свиридов.Интересно, что среди компаний, направивших заявки на участие в тендере, была и дочерняя компания заказчика, с самым высоким ценовым предложением в 68 млрд руб. Это вызвало серьезные сомнения в прозрачности закупок. Поэтому ОНФ еще на стадии проведения конкурса обратился в Федеральную антимонопольную службу с просьбой проконтролировать ход торгов.В итоге конкурс не состоялся, договор с единственным допущенным участником не был заключен по немотивированным причинам. Однако заказчик по каким-то причинам умышленно не использовал возможность сэкономить при строительстве более 7,5 млрд руб.ОНФ намерен обратиться к мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой дать поручение провести проверку закупочной деятельности заказчика. Соответствующее обращение направлено также в Счетную палату РФ.



Предыдущая статья | Следующая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ 9 апреля 2017 г. Блогер обнаружил картельный сговор в конкурсе на реконструкцию Садового кольца

Конкурс на реконструкцию выиграли две компании, которые не только делят один городской телефон, но и имеют общего финансового директора. Кроме того, одна из этих фирм и вовсе не должна была быть допущена до участия в тендере.

