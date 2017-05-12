На следующей неделе в столичном регионе потеплеет до плюс 21 градуса Рубрики: Погода

Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter Гидрометцентр России К концу следующей недели в Москве значительно потеплеет, однако повышению температуры будет предшествовать кратковременное похолодание, передает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр России. Самая неприятная погода ожидает горожан во вторник, 16 мая, когда столбики термометров опустятся до 7-9 градусов и выпадет мокрый снег.



В среду воздух начнет прогреваться вновь - до плюс 11-13 градусов, в четверг днем ожидается до 19 градусов тепла, а в пятницу температура может подняться до 21 градуса. В выходные, по данным синоптиков, будет еще теплее, но точные данные на этот счет пока отсутствуют.



Специалисты подчеркивают, что, несмотря на теплую погоду в дневное время, ночные температуры пока останутся невысокими - от 3 до 8 градусов тепла. В ближайшую ночь и вовсе не исключены заморозки.



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