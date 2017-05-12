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В центре Москвы стартовал первый масштабный митинг против реновации
14 мая 2017 г. | Время публикации 14:00
Рубрики: Недвижимость, Общество  
Сюжет: Снос жилья и реновация кварталов
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Фото: Дмитрий Комаров
Reuters
Reuters
В воскресенье в 14:00 на проспекте Академика Сахарова в Москве стартовал согласованный с властями митинг против законопроекта о реновации столичного жилья. Несмотря на давление, которое оказывалось на организаторов акции как со стороны сторонников сноса, так и самой мэрии, высказать свое недовольство "сносной программой" сегодня пришли тысячи горожан.

Накануне митинга одна из его организаторов Екатерина Винокурова отмечала, что на данном этапе доверие между мэрией и москвичами сильно разрушено. "За последние несколько дней Сергей Собянин дал кучу противоречивых обещаний, кстати говоря, прямо противоречащих законопроекту, который был принят в Госдуме в первом чтении скоропалительно, который нарушает Конституцию", - заявила Винокурова.

Отметим, что вход на митинг против реновации осуществляется со стороны станций метро "Тургеневская" и "Чистые пруды". С остальных сторон проход закрыт. Полиция заранее призвала горожан не брать с собой жидкости и не приносить крупногабаритные сумки, что затруднит проверку безопасности и создаст очереди перед рамками металлодетекторов.



Муниципальный депутат Евгений Будник, недавно объявивший о своем намерении побороться за пост мэра Москвы в 2018 году, на своей странице в Facebook рассказал, что люди начали собираться на внутренней стороне проспекта Академика Сахарова еще за час до начала митинга.

Прямую трансляцию мероприятия, включая выступления противников реновации, можно наблюдать на канале "Нейромир-ТВ" в YouTube:

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