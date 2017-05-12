В центре Москвы стартовал первый масштабный митинг против реновации

13 мая 2017 г. Организаторы митинга против реновации не откажутся от его повестки, несмотря "на потоки грязи и оскорблений"

Как и было заявлено, митинг против сноса пятиэтажек начнется 14 мая на проспекте Сахарова в 14:00, сообщили его организаторы, несмотря на действия столичных властей, которые занялись поиском компромата и штамповкой ложных сведений по поводу проведения согласованной акции.