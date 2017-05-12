Двор на Гурьянова может уйти под землю из-за некачественной работы коммунальщиков по ликвидации 4-летней лужи

На улице Гурьянова, 43, где уже четыре года коммунальщикам не удается ликвидировать лужу, из-за постоянных подтоплений двор может уйти под землю.
Лужа появилась в 2013 году, когда ГКУ "Инженерная служба района Печатники" приняла явно некачественную работу по благоустройству двора, отказавшись предъявить претензии подрядчику. И лишь в 2016 году, после нескольких публикаций в СМИ, управа Печатников признала существующую проблему.
Чиновники распорядились переложить во дворе асфальт, выделив на это 100 тыс. рублей. Однако, когда асфальт положили, выяснилось, что деньги зарыли в лужу.
"Разуклонку сделали, но вода не ушла. Нужно менять бόльшую площадь. Нужны еще бόльшие затраты", - приводит сайт "Народный Совет района Печатники"
слова руководителя ГБУ "Жилищник района Печатники" Олега Модова.
Тогда коммунальщики решили установить дождеприемный колодец. Сырости во дворе действительно поубавилось. Но появилась иная проблема: из-за того что "Жилищник" не подключил колодец к ливневой канализации, дождевые воды размывают почву под дворовым проездом.
И теперь "спрятанная" под землю лужа грозит обвалом всей придомовой территории.
Жители дома опасаются, что вскоре "асфальт провалится сам по себе или вместе с проезжающей машиной".
В департаменте ЖКХ и благоустройства Москвы заявили, что устройство подобных колодцев без подключения к канализации "является грубым нарушением санитарных требований по охране почвенной воды и почв от загрязнения". А в департаменте природопользования предупредили "Жилищник" о санкциях. Однако управа Печатников до сих пор так и не вынесла на рассмотрение местных депутатов вопрос о подключению к сети МГУП "Мосводосток".