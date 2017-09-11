При реконструкции Политехнического музея обнаружили коррупционную схему Рубрики: Криминал

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Поводом для возбуждения дела стали материалы проверки, проведенной сотрудниками столичного УФСБ. Они установили, что после начала реконструкции музея департамент культурного наследия Москвы заключил контракт с фирмой "Политехинжиниринг", в соответствии с которым фирма должна была контролировать ход работ в "Большой аудитории, в которой выступал Владимир Ильич Ленин в 1918 году". Аудитория является объектом культурного наследия столицы.



По версии следствия, летом этого года руководители "Политехинжиниринга" потребовали от финдиректора ООО "Центрстройинвест-2000" 630 тысяч рублей за "фактическое подтверждение" работ перед генподрядчиком реконструкции Политеха. При встрече в кафе "Кофемания" на улице Покровка вымогатели получили 450 тысяч рублей, остальная часть суммы была передана в самой аудитории. В минувший вторник оперативники ФСБ задержали двух предполагаемых участников коррупционной схемы. Ими оказались исполнительный директор "Политехинжиниринга" Андрей Хацкевич и житель Люберец Алексей Милованов, выступающий учредителем трех коммерческих фирм и предъявивший при задержании удостоверение помощника одного из депутатов Люберец.



По данному факту возбуждено уголовное дело о коммерческом подкупе в крупном размере (ч. 7 ст. 204 УК РФ), подозреваемым грозит до девяти лет лишения свободы, они помещены под домашний арест. Спецслужбы не исключают, что в ходе дальнейшей проверки в Политехническом музее могут быть установлены и другие случаи коррупции. В департаменте культурного наследия Москвы сообщили, что госконтракта, о котором говорится в уголовном деле, в реестре контрактов департамента нет, и договоров с АНО "Политехинжиниринг" департамент также никогда не заключал. По некоторым данным, контракт мог быть оформлен соответствующими структурами Минкульта, которые отвечают за реставрацию Политеха. Однако оперативно получить соответствующие комментарии не удалось.



Следственный комитет возбудил уголовное дело о коммерческом подкупе в ходе реконструкции Политехнического музея. Руководители фирмы, контролировавшие работы на территории музея, потребовали 630 тысяч рублей за "фактическое подтверждение" работ, пишет "Коммерсант" Поводом для возбуждения дела стали материалы проверки, проведенной сотрудниками столичного УФСБ. Они установили, что после начала реконструкции музея департамент культурного наследия Москвы заключил контракт с фирмой "Политехинжиниринг", в соответствии с которым фирма должна была контролировать ход работ в "Большой аудитории, в которой выступал Владимир Ильич Ленин в 1918 году". Аудитория является объектом культурного наследия столицы.По версии следствия, летом этого года руководители "Политехинжиниринга" потребовали от финдиректора ООО "Центрстройинвест-2000" 630 тысяч рублей за "фактическое подтверждение" работ перед генподрядчиком реконструкции Политеха. При встрече в кафе "Кофемания" на улице Покровка вымогатели получили 450 тысяч рублей, остальная часть суммы была передана в самой аудитории. В минувший вторник оперативники ФСБ задержали двух предполагаемых участников коррупционной схемы. Ими оказались исполнительный директор "Политехинжиниринга" Андрей Хацкевич и житель Люберец Алексей Милованов, выступающий учредителем трех коммерческих фирм и предъявивший при задержании удостоверение помощника одного из депутатов Люберец.По данному факту возбуждено уголовное дело о коммерческом подкупе в крупном размере (ч. 7 ст. 204 УК РФ), подозреваемым грозит до девяти лет лишения свободы, они помещены под домашний арест. Спецслужбы не исключают, что в ходе дальнейшей проверки в Политехническом музее могут быть установлены и другие случаи коррупции. В департаменте культурного наследия Москвы сообщили, что госконтракта, о котором говорится в уголовном деле, в реестре контрактов департамента нет, и договоров с АНО "Политехинжиниринг" департамент также никогда не заключал. По некоторым данным, контракт мог быть оформлен соответствующими структурами Минкульта, которые отвечают за реставрацию Политеха. Однако оперативно получить соответствующие комментарии не удалось.



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