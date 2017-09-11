При реконструкции Политехнического музея обнаружили коррупционную схему

Следственный комитет возбудил уголовное дело о коммерческом подкупе в ходе реконструкции Политехнического музея. Руководители фирмы, контролировавшие работы на территории музея, потребовали 630 тысяч рублей за "фактическое подтверждение" работ, пишет "Коммерсант"
.
Поводом для возбуждения дела стали материалы проверки, проведенной сотрудниками столичного УФСБ. Они установили, что после начала реконструкции музея департамент культурного наследия Москвы заключил контракт с фирмой "Политехинжиниринг", в соответствии с которым фирма должна была контролировать ход работ в "Большой аудитории, в которой выступал Владимир Ильич Ленин в 1918 году". Аудитория является объектом культурного наследия столицы.
По версии следствия, летом этого года руководители "Политехинжиниринга" потребовали от финдиректора ООО "Центрстройинвест-2000" 630 тысяч рублей за "фактическое подтверждение" работ перед генподрядчиком реконструкции Политеха. При встрече в кафе "Кофемания" на улице Покровка вымогатели получили 450 тысяч рублей, остальная часть суммы была передана в самой аудитории. В минувший вторник оперативники ФСБ задержали двух предполагаемых участников коррупционной схемы. Ими оказались исполнительный директор "Политехинжиниринга" Андрей Хацкевич и житель Люберец Алексей Милованов, выступающий учредителем трех коммерческих фирм и предъявивший при задержании удостоверение помощника одного из депутатов Люберец.
По данному факту возбуждено уголовное дело о коммерческом подкупе в крупном размере (ч. 7 ст. 204 УК РФ), подозреваемым грозит до девяти лет лишения свободы, они помещены под домашний арест. Спецслужбы не исключают, что в ходе дальнейшей проверки в Политехническом музее могут быть установлены и другие случаи коррупции.
В департаменте культурного наследия Москвы сообщили, что госконтракта, о котором говорится в уголовном деле, в реестре контрактов департамента нет, и договоров с АНО "Политехинжиниринг" департамент также никогда не заключал. По некоторым данным, контракт мог быть оформлен соответствующими структурами Минкульта, которые отвечают за реставрацию Политеха. Однако оперативно получить соответствующие комментарии не удалось.