На Биржевой площади продолжают уничтожать культурный слой XVI века ради фонтана

16 августа 2017 г. Градозащитники: Биржевую площадь в центре Москвы зачистили от древностей ради фонтана

При раскопках на площади нашли части средневекового монастырского подворья. Еще недавно их планировалось музеефицировать на месте, но 15 августа камни разобрали и увезли. На этом месте появится фонтан.