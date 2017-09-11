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На Биржевой площади продолжают уничтожать культурный слой XVI века ради фонтана
14 сентября 2017 г. | Время публикации 10:00
Рубрики: Городская инфраструктура  
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АГН Москва / Никеричев Андрей
Пользователи соцсетей сообщают о ликвидации археологического раскопа на Биржевой площади. "Экскаватор значительно расширил яму (где был археологический раскоп) и придал ей круглую форму. Стояло три самосвала. В них экскаватор грузил вынутый грунт", - пишет в Facebook активистка Юлия Дмитрюкова. При этом на месте нет инфощита, а стройплощадка огорожена не полностью.

"Черные отвалы с обломками брёвен, которые тут же вывозятся прочь - тот же самый культурный слой 12-18 вв., над которым летом работали археологи, о котором столько писали, в котором было совершено столько важнейших открытий. Работы были прерваны 15 августа, почти месяц, за который можно было бы накопать ещё очень и очень много, на Ильинке стояла тишина, а теперь в яму запущена машина, в буквальном смысле уничтожающая национальное достояние России", - пишет в Facebook пользователь Alexandr Mozhav. Как заявил первый заместитель руководителя столичного департамента капремонта Алексей Беляев, на Биржевой появится фонтан "по индивидуальному дизайнерскому проекту".

Напомним, в июле в рамках работ по программе "Моя улица" на Биржевой площади обнаружили стены храма XVI века, остатки деревянного строения начала XVII века, а также множество мелких артефактов, часть из которых свидетельствует о наличии оружейного и ювелирного производств. Сообщалось, что из-за большого количества находок и ценности обнаруженных артефактов сроки работы археологов продлят до ноября, а средневековые фундаменты планировалось музеефицировать и сохранить на месте по поручению мэра Москвы.

Однако уже в августе фундамент и сохранившиеся части стен церкви Иосифо-Волоколамского подворья XVI века разобрали по камням. "По плану благоустройства, на Биржевой площади должен появиться некий фонтан, а его подземная "насосная станция" на глубине четырех метров по проекту "садится" аккурат на древности, как водится не учтенные при проектировании светлого будущего", - сообщил координатор движения "Архнадзор" Константин Михайлов.
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