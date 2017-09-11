На указателях в парке "Зарядье" обнаружили "красную кишку" и "деревню шовинистов"

Ахахаха! Китайцы весело разносят по своим Интернетам указатель из Зарядья, где по-китайски вместо Красная площадь написано "красная кишка" 😂 pic.twitter.com/oW05KL25Up— Саша Усольцев (@usolt) 13 сентября 2017 г.