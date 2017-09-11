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На указателях в парке "Зарядье" обнаружили "красную кишку" и "деревню шовинистов"
14 сентября 2017 г. | Время публикации 08:24 | Последние изменения 09:20
Рубрики: Общество  
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АГН Москва / Киселев Сергей
В парке "Зарядье" обнаружили смешную ошибку, сделанную при переводе указателей на китайский язык, сообщает "Медуза" . Компания, которая устанавливала указатели, неправильно написала иероглиф, обозначающий Красную площадь. В нынешнем его виде иероглиф в парке означает "красная кишка" ("колбаса"). Патриаршее подворье, в свою очередь, было переведено как "деревня шовинистов".



По данным СМИ, ошибку уже активно обсуждают в китайских соцсетях, а китайские журналисты в Москве уже включили освещение ситуации в план репортажей. Администрация парка "Зарядье" дала согласие встретиться с работниками китайских СМИ и пообещала разобраться в ситуации.

В августе в соцсетях появились фото баннеров программы "Моя улица" с нелепыми орфографическими ошибками. На одном из изображений был запечатлен баннер, надпись на котором гласила: "Краснопресненская наберажная", на второй фотографии авторы баннера назвали станцию метро "Дабрыненской". Власти оперативно отреагировали на это, пообещав убрать баннеры.

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