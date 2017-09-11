Полиция получила угрозы о массовом минировании московских школ: эвакуированы тысячи учащихся Дети Рубрики: Происшествия

Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter Moscow-Live.ru



ТАСС со ссылкой на сотрудника экстренных служб передает, что в тех школах, где проверки уже прошли, никаких подозрительных предметов обнаружено не было. "Анонимные звонки о минировании сразу восьми школ поступили практически одновременно. Половина школ уже проверена, в них ничего подозрительного не обнаружено", - заявил источник агентства.



Ранее другой собеседник "Интерфакса" рассказывал, что более 90 процентов звонков с сообщениями об угрозах взрывов в российских городах на текущей неделе поступали по интернет-каналам с территории Украины. К такому выводу пришли правоохранительные органы, проведя технические исследования и фонетический анализ сообщений.



Волна звонков о минировании городских объектов захлестнула Москву накануне. Полиция была вынуждена эвакуировать несколько крупных торговых центров, железнодорожные вокзалы, ряд крупных университетов. Информацию об угрозе взрыва получили и в аэропорту Шереметьево, но там эвакуацию решили не проводить, ограничившись ужесточением мер безопасности. Кроме того, эвакуация производилась в связи с якобы заложенной бомбой на Красной площади.



В общей сложности в Москве было эвакуировано



На этой неделе сообщения о минировании различных объектов начали массово поступать из десятков регионов страны. К настоящему моменту поток звонков прекратился, а количество угроз о заложенных взрывных устройствах не превышает среднестатистические суточные показатели по стране. Исключение составляют лишь Москва и Санкт-Петербург, где сегодня также массово эвакуируют людей. Днем в четверг, 14 сентября, столичные правоохранители начали массово получать анонимные сообщения о заложенных взрывных устройствах в московских школах. На данный момент угрозы поступили в отношении восьми учебных заведений, эвакуированы около девяти тысяч человек, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на осведомленный источник.ТАСС со ссылкой на сотрудника экстренных служб передает, что в тех школах, где проверки уже прошли, никаких подозрительных предметов обнаружено не было. "Анонимные звонки о минировании сразу восьми школ поступили практически одновременно. Половина школ уже проверена, в них ничего подозрительного не обнаружено", - заявил источник агентства.Ранее другой собеседник "Интерфакса" рассказывал, что более 90 процентов звонков с сообщениями об угрозах взрывов в российских городах на текущей неделе поступали по интернет-каналам с территории Украины. К такому выводу пришли правоохранительные органы, проведя технические исследования и фонетический анализ сообщений.Волна звонков о минировании городских объектов захлестнула Москву накануне. Полиция была вынуждена эвакуировать несколько крупных торговых центров, железнодорожные вокзалы, ряд крупных университетов. Информацию об угрозе взрыва получили и в аэропорту Шереметьево, но там эвакуацию решили не проводить, ограничившись ужесточением мер безопасности. Кроме того, эвакуация производилась в связи с якобы заложенной бомбой на Красной площади.В общей сложности в Москве было эвакуировано более 50 тысяч человек с не менее чем 100 объектов. В конечном счете, впрочем, ни одна угроза не подтвердилась. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье 207 УК РФ ("Заведомо ложное сообщение об акте терроризма").На этой неделе сообщения о минировании различных объектов начали массово поступать из десятков регионов страны. К настоящему моменту поток звонков прекратился, а количество угроз о заложенных взрывных устройствах не превышает среднестатистические суточные показатели по стране. Исключение составляют лишь Москва и Санкт-Петербург, где сегодня также массово эвакуируют людей.



Предыдущая статья | Следующая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ 13 сентября 2017 г. Волна звонков о минировании накрыла Москву: "бомбы" искали на вокзалах, в торговых центрах, университетах

В правоохранительные органы поступают все новые угрозы. Число эвакуированных граждан превысило 50 тысяч, количество сообщений об угрозах взрыва перевалило за сотню.

