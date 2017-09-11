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Полиция получила угрозы о массовом минировании московских школ: эвакуированы тысячи учащихся
14 сентября 2017 г. | Время публикации 13:29 | Последние изменения 14:19
Рубрики: Происшествия, Дети  
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Moscow-Live.ru
Днем в четверг, 14 сентября, столичные правоохранители начали массово получать анонимные сообщения о заложенных взрывных устройствах в московских школах. На данный момент угрозы поступили в отношении восьми учебных заведений, эвакуированы около девяти тысяч человек, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на осведомленный источник.

ТАСС со ссылкой на сотрудника экстренных служб передает, что в тех школах, где проверки уже прошли, никаких подозрительных предметов обнаружено не было. "Анонимные звонки о минировании сразу восьми школ поступили практически одновременно. Половина школ уже проверена, в них ничего подозрительного не обнаружено", - заявил источник агентства.

Ранее другой собеседник "Интерфакса" рассказывал, что более 90 процентов звонков с сообщениями об угрозах взрывов в российских городах на текущей неделе поступали по интернет-каналам с территории Украины. К такому выводу пришли правоохранительные органы, проведя технические исследования и фонетический анализ сообщений.

Волна звонков о минировании городских объектов захлестнула Москву накануне. Полиция была вынуждена эвакуировать несколько крупных торговых центров, железнодорожные вокзалы, ряд крупных университетов. Информацию об угрозе взрыва получили и в аэропорту Шереметьево, но там эвакуацию решили не проводить, ограничившись ужесточением мер безопасности. Кроме того, эвакуация производилась в связи с якобы заложенной бомбой на Красной площади.

В общей сложности в Москве было эвакуировано более 50 тысяч человек с не менее чем 100 объектов. В конечном счете, впрочем, ни одна угроза не подтвердилась. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье 207 УК РФ ("Заведомо ложное сообщение об акте терроризма").

На этой неделе сообщения о минировании различных объектов начали массово поступать из десятков регионов страны. К настоящему моменту поток звонков прекратился, а количество угроз о заложенных взрывных устройствах не превышает среднестатистические суточные показатели по стране. Исключение составляют лишь Москва и Санкт-Петербург, где сегодня также массово эвакуируют людей.
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