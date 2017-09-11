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Москву продолжают "минировать" второй день: эвакуированы ЦДМ на Лубянке, кинотеатры, школы
14 сентября 2017 г. | Время публикации 18:15 | Последние изменения 19:00
Рубрики: Происшествия  
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Reuters
В Москве второй день продолжается шквал анонимных звонков о "минировании" различных объектов. Днем в четверг из-за угрозы взрыва эвакуировали Центральный детский магазин на Лубянке, а также кинотеатр в торговом центре "Золотой Вавилон" на проспекте Мира и кинотеатр "Люксор", - всего из зданий вывели около восьми тысяч человек, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Кроме того, в течение дня более 15 тысяч человек было эвакуировано из 20 московских школ в результате ложных сообщений о бомбах, добавляет "Интерфакс". Оперативные службы второй раз за сутки проверяют информацию о "минировании" Ярославского вокзала, передает ТАСС. "Звонки от неизвестных с угрозами продолжают поступать. По всем угрозам проводятся проверки", - сообщил источник агентства в экстренных службах.

Всего в течение дня экстренные службы получили более 30 звонков с угрозами взрыва, все они оказались ложными. В списке оказалось около 20 школ, кинотеатры, торговые и бизнес-центры, административные здания. В среду в московскую полицию поступило около 120 звонков с угрозами взрыва, было эвакуировано больше 50 тысяч человек, по другим данным - более 100 тысяч. Проверялись учебные заведения, торговые центры, вокзалы, гостиницы и другие общественные места.

По информации источников СМИ в спецслужбах и правоохранительных органах, основная часть анонимных сообщений шла по интернет-каналам через территорию Украины. При этом шквал звонков связывают с запрещенной в России террористической группировкой "Исламское государство". Сообщалось, что ряд звонивших уже установлен, их объявят в международный розыск.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал происходящее телефонным терроризмом. Владимира Путина, по его словам, сразу поставили в известность о череде анонимных звонков. "Это та ситуация, где не требуется каких-то дополнительных [поручений]. Специальные службы выполняют свою функцию, делают то, что необходимо в этой ситуации", - сказал Песков. По факту заведомо ложных сообщений об угрозе взрыва возбуждено уголовное дело.

Звонки о минировании различных объектов в городах России начали поступать с 10 сентября. Волна ложных сообщений прокатилась от Дальнего Востока до Калининграда. Эвакуация затронула десятки тысяч человек. Пик звонков пришелся на 12-е и 13 сентября. Со вторника "минированию", по предварительным данным, подверглись около 480 объектов массового пребывания людей.
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