Москву продолжают "минировать" второй день: эвакуированы ЦДМ на Лубянке, кинотеатры, школы

14 сентября 2017 г. Полиция получила угрозы о массовом минировании московских школ: эвакуированы тысячи учащихся

К настоящему моменту анонимные звонки о заложенных бомбах поступили в отношении восьми школ города. Эвакуировано около девяти тысяч человек. Основная часть угроз, судя по всему, приходит с Украины.