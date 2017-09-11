В Тимирязевском районе Москвы независимых депутатов все же лишили победы после сомнительного пересчета голосов

13 сентября 2017 г. Жители Тимирязевского района устроили народный сход возле управы после попытки сократить команду независимых мундепов

По результатам первого подсчета голосов после выборов 10 сентября в Совет депутатов прошли 8 независимых кандидатов из 15. Однако ночью голоса пересчитали в пользу кандидата от "Единой России", "секретно" вскрыв мешки с бюллетенями.