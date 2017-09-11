В Тимирязевском районе Москвы независимых депутатов все же лишили победы после сомнительного пересчета голосов

Территориальная избирательная комиссия Тимирязевского района Москвы утвердила сфальсифицированные итоги голосования, пишет на своей странице в Facebook
избранный депутат Юлия Галямина. Первоначально в Совет депутатов вошли 8 независимых кандидатов из команды Галяминой, включая самовыдвиженку Ольгу Смирнову. Семь мест получали представители "Единой России". После пересчета
, происходившего с нарушениями, у единоросса Марины Москвиной оказалось 28 дополнительных голосов, что лишило Смирнову мандата.
"Такой наглой фальсификации мы не видели в Москве уже с 2011 года", - прокомментировала Галямина. Активисты готовят иск в суд и собираются подать заявку на митинг. Избранные депутаты и члены избирательной комиссии с правом совещательного голоса подали заявления в полицию, их жалобы уже переданы в Следственный комитет. Они также обратились к председателю Центральной избирательной комиссии Элле Памфиловой и в Мосгоризбирком.
- В ВАО пытались "перерисовать" голоса в пользу кандидатов от ЕР
- В Раменках избранного депутата вынуждали отдать мандат проигравшему оппоненту
- Штаб Гудкова заявил об упущенной победе в районе Арбат из-за подвоза военных
- Глава УИКа в Измайлово, где победили независимые кандидаты, заперлась с копиями протоколов
Заседание ТИК, на котором утверждались результаты выборов, проходило вечером 13 сентября в здании районной управы. Изначально туда отказывались пускать даже избранных депутатов. Жители Тимирязевского района устроили возле управы народный сход
в знак протеста против фальсификации. Полиция пыталась пресечь собрание как незаконный митинг.
Пересчет, вызвавший возмущение общественности, проходил по жалобе кандидата от "Коммунистов России" Алексея Пуховича, который получил в общей сложности 10 голосов и заявил о нарушении своих прав при подсчете. Жалоба была подана ночью, при этом ни сам Пухович, ни его представитель на подсчете не присутствовали, хотя это обязательное требование закона при подаче жалобы. Протокол с первоначальными результатами к этому времени уже был заверен, но выяснилось, что данные в течение нескольких часов почему-то не вносили в государственную автоматизированную систему "Выборы".
Тем не менее ТИК с "безумной оперативностью" принял решение о пересчете, пишет Галямина. В нарушение закона кандидатов и членов избиркома с правом совещательного голоса об этом не оповестили, опломбированную пачку бюллетеней вскрывали тоже без их участия. В результате пересчета Москвина получила 70 голосов вместо изначальных 42-х. "Такое изменение нельзя отнести к технической ошибке. Эти галочки не могли не быть не замеченными, если бы они там были изначально. Значит, кто-то их внес уже после первоначального подсчета", - отметила Галямина. По словам очевидцев, дополнительные галочки за Москвину были проставлены одинаковыми чернилами, отличающимися по цвету от других в бюллетенях.
13 сентября ТИК окончательно признал итоги выборов, а все жалобы там назвали необоснованными. Таким образом, независимые депутаты лишаются большинства в Совете депутатов Тимирязевского района и не могут выбрать председателя из своих рядов. Повторения подобной махинации опасались и в районе Зюзино, где победила команда независимых кандидатов во главе с Константином Янкаускасом. Там 13 сентября также проходило заседание ТИК "по поводу отмены одного из решений по муниципальным выборам". По итогам заседания Янкаускас сообщил
, что "никаких пересчетов и замены протоколов в Зюзино не будет": ТИК лишь исправил ранее допущенную техническую ошибку.