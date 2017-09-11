Коммунальщики изуродовали дом 1930-х годов в Лубянском проезде Рубрики: Архитектура

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"Это сграффито - техника отделки, при которой тонкий слой цветной штукатурки наносится на оштукатуренную поверхность другого цвета, - поясняют в комментариях. - Сразу, пока не высох, он процарапывается до нижнего слоя, и так получается рельефный рисунок другого цвета. Если сверху замазать штукатуркой, она заполнит рельеф, и потом только сложная и кропотливая реставрация". Таким образом, восстановить прежний вид дома будет непросто.



В префектуре Центрального округа заявили, что прежний рисунок дома якобы восстановлен, однако в качестве доказательства этого выложили фото другого подъезда и не смогли ответить на вопрос, какое наказание понесла фирма, работающая на объекте. "Самое ужасное - в проекте нет ни слова про рисунок. Штукатурка и окраска. Всё", - комментирует ситуацию блогер Иван Ежиков. Коммунальщики заштукатуривают и закрашивают уникальные детали дома 17 в Лубянском проезде. Как пишет в Facebook бывший муниципальный депутат Басманного округа Евгений Будник, в рамках благоустройства по программе "Моя улица" в проезде укладывают плитку и пообещали освежить фасад. Однако на деле работники просто замазывают уникальные детали дома, построенного в 1934-1937 годах и имеющего статус ценного градоформирующего объекта."Это сграффито - техника отделки, при которой тонкий слой цветной штукатурки наносится на оштукатуренную поверхность другого цвета, - поясняют в комментариях. - Сразу, пока не высох, он процарапывается до нижнего слоя, и так получается рельефный рисунок другого цвета. Если сверху замазать штукатуркой, она заполнит рельеф, и потом только сложная и кропотливая реставрация". Таким образом, восстановить прежний вид дома будет непросто.В префектуре Центрального округа заявили, что прежний рисунок дома якобы восстановлен, однако в качестве доказательства этого выложили фото другого подъезда и не смогли ответить на вопрос, какое наказание понесла фирма, работающая на объекте. "Самое ужасное - в проекте нет ни слова про рисунок. Штукатурка и окраска. Всё", - комментирует ситуацию блогер Иван Ежиков.



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