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Движение в центре столицы ограничат в воскресенье из-за велопарада
14 сентября 2017 г. | Время публикации 17:31 | Последние изменения 18:21
Рубрики: Автотранспорт  
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Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы
17 сентября ряд улиц в центре столицы временно перекроют в связи с проведением московского велопарада. Об этом сообщается на сайте столичного департамента транспорта.

С 4:00 до 16:00 будут перекрыты Останкинский проезд от пересечения с улицей Академика Королева до пересечения со Звездным бульваром и участок Звездного бульвара от улицы Цандера до пересечения с Останкинским проездом. А с 10:00 до 15:00 будут перекрыты Мантулинская улица и участок 1-го Красногвардейского проезда от улицы Мантулинская до д. 4, корпус "б", стр. 2.

Кроме того, с 11:45 до 13:20 будут перекрыты Звездный бульвар, дублер проспекта Мира, улицы Космонавтов, Бориса Галушкина, Хамовнический Вал, 1905 года, Мантулинская, Ростокинский проезд, набережная Академика Туполева, Русаковская, Рубцовская, Лефортовская, Сыромятническая, Москворецкая, Кремлевская, Пречистенская, Фрунзенская, Новодевичья, Саввинская, Ростовская, Смоленская и Краснопресненская набережные. Участки этих улиц и набережных будут открыты по мере прохождения колонны.
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