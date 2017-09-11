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Сбой в движении поездов метро в час пик привел к столпотворению на станциях "фиолетовой" линии (ФОТО)
14 сентября 2017 г. | Время публикации 20:10 | Последние изменения 20:29
Рубрики: Метрополитен  
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Moscow-Live.ru
В четверг вечером на южном участке Таганско-Краснопресненской линии столичного метрополитена возникли проблемы в движении поездов по направлению в сторону станции "Котельники". В результате составы приходили к платформам с увеличенными интервалами и забитыми людьми вагонами, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу подземки.

Как отмечает агентство, сперва интервал в движении поездов составлял около двух минут, что для часа пик также превышает норму. Примерно в 18:40 интервал между поездами и вовсе достиг семи минут. В результате на станциях "фиолетовой" линии скопилось большое количество пассажиров, которые не могли никуда уехать.

Примерно в 19:00 движение поездов постепенно начало вводиться в график. Сейчас, как утверждает пресс-служба метрополитена, никаких проблем на "фиолетовой" линии не наблюдается. О причинах произошедшего в метро не рассказали, отметив лишь, что в подземке возникали некие "технические" проблемы.

#метро

Публикация от Aidana Bewekeeva (@aidanabewekeeva)

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Четверг, 14 сентября 2017 г. // Последняя новость 20:10
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